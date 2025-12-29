Thông báo chấm dứt hoạt động PGD Trường Sơn trực thuộc VietinBank Chi nhánh Sầm Sơn

- Căn cứ công văn số 2867/KV7-QLGS1 ngày 10/12/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh KV7 v/v chấm dứt hoạt động Phòng Giao dịch Trường Sơn; Căn cứ quyết định số 3315/QĐ-TGĐ-NHCT-NS1 ngày 16/12/2025 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam v/v Phòng Giao dịch Trường Sơn. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Sầm Sơn – Vietinbank Sầm Sơn trân trọng thông báo:

1.Chấm dứt hoạt động Phòng Giao dịch Trường Sơn trực thuộc VietinBank Chi nhánh Sầm Sơn

- Địa điểm: Số 68A đường Lê Lợi, Phường Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

- Ngày chấm dứt hoạt động: Phòng Giao dịch sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/01/2026

2. VietinBank cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quyền lợi, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của Phòng Giao dịch Trường Sơn

3. Khách hàng giao dịch của PGD Trường Sơn được ưu tiên chuyển về giao dịch tại trụ sở chi nhánh, có địa chỉ: Số 02, Đường Đoàn Thị Điểm, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam; Điện thoại liên hệ: 0373.821.540

Ngoài ra Khách hàng có thể lựa chọn giao dịch tại các Phòng giao dịch thuộc mạng lưới hoạt động của chi nhánh như sau:

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

STT Tên PGD Địa chỉ Điện thoại liên hệ 1 PGD Lễ Môn Lô B KCN Lễ Môn. Phường Quảng Phú. Tỉnh Thanh Hóa 02373.914.979 2 PGD Đông Vệ 117A Đường Hải Thượng Lãn Ông. Phường Hạc Thành. Tỉnh Thanh Hóa 02373.953.893 3 PGD Đông Thọ Lô 34-35 Bà Triệu. Phường Hạc Thành. Tỉnh Thanh Hóa 02373.992.555 4 PGD Lam Sơn 104 Lê Hoàn. Phường Hạc Thành. Tỉnh Thanh Hóa 02373.758.333 5 PGD Quảng Xương số 76 Phố 2. Xã Lưu Vệ. Tỉnh Thanh Hóa 02373.863.778 6 PGD Nghi Sơn Tổ Dân phố Dự Quần. Phường Đào Duy Từ. Tỉnh Thanh Hóa 02373.972.668 7 PGD Triệu Sơn 428 Đường Lê Thái Tổ, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 02373.899.998

VietinBank Sầm Sơn hân hạnh phục vụ Quý Khách hàng!