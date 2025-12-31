BIDV Lam Sơn thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bình Minh

Kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn (BIDV Lam Sơn) chính thức thực hiện thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bình Minh.

Căn cứ văn bản số 3135/KV7-QLGS1 ngày 29/12/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 7 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Bình Minh trực thuộc BIDV Lam Sơn;

Căn cứ Văn bản số 11531/QĐ-BIDV ngày 29/12/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Bình Minh trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lam Sơn;

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn xin trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn chính thức thực hiện thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bình Minh như sau:

- Địa điểm hiện tại: căn dịch vụ thương mại số SHA05 Chung cư Tecco Center Point, Lô A, khu II, Đường Hoàng Hoa Thám, Khu đô thị mới Bắc Đại Lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

Tên PGD hiện tại: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn - PGD Bình Minh.

- Địa điểm mới: Lô NQ 7-10 dự án số 1 khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

Tên PGD mới: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn - PGD Hạc Thành.

Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác không thay đổi.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới các quý khách hàng và các tổ chức, cá nhân, các đơn vị thành viên trong hệ thống BIDV được biết để thuận tiện trong công tác, giao dịch.

Xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và ủng hộ của Quý vị trong thời gian tới.