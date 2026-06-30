Thông báo về việc chuyển đổi hạ tầng số và hợp nhất nền tảng truyền hình điện tử vào Báo điện tử Thanh Hóa

Từ ngày 01/7/2026, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa sẽ thực hiện chuyển đổi hạ tầng số và hợp nhất nền tảng truyền hình điện tử vào Báo điện tử Thanh Hóa nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, vận hành báo điện tử và các hạ tầng số, từng bước xây dựng hệ sinh thái truyền thông số đồng bộ.

I. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2026:

Trang thông tin điện tử truyền hình tại địa chỉ: https://truyenhinhthanhhoa.vn/ sẽ được chuyển đổi và tích hợp toàn bộ nội dung, dữ liệu, chuyên trang, chuyên mục vào Báo điện tử Thanh Hóa tại địa chỉ: https://baothanhhoa.vn/.

Trong thời gian chuyển đổi, địa chỉ https://truyenhinhthanhhoa.vn/ sẽ tự động chuyển hướng người dùng sang https://baothanhhoa.vn/ nhằm bảo đảm việc tiếp cận thông tin được liên tục, thông suốt và thuận tiện. Các dữ liệu, chuyên mục và sản phẩm truyền thông số tiếp tục được duy trì, cập nhật và phát triển trên hệ sinh thái số thống nhất của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

II. Hiện nay, hệ sinh thái số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa bao gồm:

1. Báo điện tử Thanh Hóa: baothanhhoa.vn

2. Các Fanpage Facebook:

Fanpage Truyền hình Thanh Hóa

Fanpage Báo Thanh Hóa

3. Các kênh YouTube:

Truyền hình Thanh Hóa

Báo Thanh Hóa

Nhịp sống Thanh Hóa

Thanh Hóa TV

4. Các kênh TikTok:

Truyền hình Thanh Hóa

Báo Thanh Hóa

5. Các kênh Zalo Official Account (OA) và các nền tảng số khác đang được vận hành, phát triển nhằm phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.

Việc hợp nhất hạ tầng số là một bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số báo chí của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, góp phần nâng cao chất lượng nội dung, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin; đồng thời mang đến cho bạn đọc, khán giả và thính giả những trải nghiệm thuận tiện, hiện đại và thống nhất trên mọi nền tảng.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý bạn đọc, khán giả, thính giả và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, chia sẻ trong thời gian tới.