Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa thông báo tuyển dụng

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa thông báo tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Tổng chỉ tiêu, vị trí việc làm (VTVL) tuyển dụng: 2.020 chỉ tiêu, chia ra:

1.1. Cấp mầm non: 406 chỉ tiêu, trong đó

a) Vị trí Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 307 chỉ tiêu;

b) Vị trí Kế toán viên trung cấp hạng IV (mã số V.06.032): 40 chỉ tiêu;

c) Vị trí Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008): 43 chỉ tiêu;

d) Vị trí Thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07): 16 chỉ tiêu.

1.2. Cấp tiểu học: 686 chỉ tiêu, trong đó:

a) Vị trí Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 630 chỉ tiêu;

b) Vị trí Kế toán viên trung cấp hạng IV (mã số V.06.032): 28 chỉ tiêu;

c) Vị trí Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008): 9 chỉ tiêu

d) Vị trí Thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07): 17 chỉ tiêu;

đ) Vị trí Tư vấn học sinh hạng III (mã số V.07.07.24): 02 chỉ tiêu.

1.3. Cấp THCS: 720 chỉ tiêu, trong đó:

a) Vị trí Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32): 680 chỉ tiêu;

b) Vị trí Kế toán viên trung cấp hạng IV (mã số V.06.032): 14 chỉ tiêu;

c) Vị trí Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008): 04 chỉ tiêu;

d) Vị trí Thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07): 06 chỉ tiêu;

đ) Vị trí Thiết bị, thí nghiệm (mã số V.07.07.20): 13 chỉ tiêu;

e) Vị trí Giáo vụ (mã số V.07.07.21): 03 chỉ tiêu.

1.4. Cấp THPT: 208 chỉ tiêu, trong đó:

a) Trường THPT chuyên Lam Sơn: 15 chỉ tiêu vị trí Giáo viên THPT hạng III (mã số V.07.05.15) giảng dạy các môn chuyên, gồm: Ngữ văn: 5 chỉ tiêu; Lịch sử: 01 chỉ tiêu; Địa lý: 01 chỉ tiêu; Toán: 02 chỉ tiêu; Vật lý: 02 chỉ tiêu; Hóa học: 01 chỉ tiêu, Sinh học: 02 chỉ tiêu; Tin học: 01 chỉ tiêu.

Đối với người trúng tuyển là công chức, viên chức, việc bổ nhiệm chức danh nhà giáo được thực hiện tương ứng với chức danh nghề nghiệp hoặc ngạch hiện đang giữ theo quy định của pháp luật.

b) Nhân viên hành chính: 193 chỉ tiêu, trong đó:

- Vị trí Kế toán viên trung cấp hạng IV (mã số V.06.032): 19 chỉ tiêu;

- Vị trí Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008): 73 chỉ tiêu;

- Vị trí Thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07): 42 chỉ tiêu;

- Vị trí Tư vấn học sinh hạng III (mã số V.07.07.24): 04 chỉ tiêu;

- Vị trí Thiết bị, thí nghiệm (mã số V.07.07.20): 46 chỉ tiêu;

- Vị trí Giáo vụ (mã số V.07.07.21): 09 chỉ tiêu.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày (từ ngày 01/7/2026 đến 17h00 phút ngày 30/7/2026).

Chi tiết tại Kế hoạch số 3266/KH-SGDĐT ngày 29/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2026, đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ: http://thanhhoa.edu.vn) và niêm yết tại Sở Giáo dục và Đào tạo (số 02 Hà Văn Mao, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Giám Đốc

Đỗ Đức Quế