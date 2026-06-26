Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tuyển cộng tác viên dẫn chương trình (MC)

Do yêu cầu mở thêm các chương trình truyền hình mới và Video trên Báo điện tử, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thông báo tuyển Cộng tác viên dẫn chương trình (MC).

1.Tiêu chuẩn

- Ngoại hình ưa nhìn, tự tin; có chất giọng truyền cảm, khả năng đọc lưu loát; có tố chất và yêu thích công việc dẫn chương trình.

- Chiều cao: Nam từ 1m70 trở lên, Nữ từ 1m55 trở lên.

- Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi. Trường hợp ứng viên đã có kinh nghiệm dẫn chương trình, Hội đồng tuyển dụng sẽ xem xét cụ thể về độ tuổi, nhưng không quá 35 tuổi.

2. Trình độ văn hóa

Đang theo học hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận hoặc tự khai).

- Bản photo Căn cước công dân.

- Bản photo các văn bằng, chứng chỉ liên quan (bằng tốt nghiệp hoặc giấy xác nhận đang học; chứng chỉ MC, dẫn chương trình, ngoại ngữ... nếu có).

- 01 ảnh cá nhân cỡ 4x6, chụp trong vòng 6 tháng gần nhất.

4. Hình thức nộp hồ sơ

Cách 1: Nộp trực tiếp Ứng viên liên hệ và nộp hồ sơ tại Phòng Thư ký Biên tập, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa.Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.Điện thoại liên hệ: 0915.274545 (trong giờ hành chính).

Cách 2: Nộp qua Gmail

- Ứng viên tạo 01 thư mục (Folder), đặt tên theo cú pháp: HỌ VÀ TÊN - SỐ ĐIỆN THOẠI, trong đó chứa đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu tại Mục 3.

- Gửi thư mục đến địa chỉ Gmail: thukybientap.bptth@gmail.com

- Tiêu đề email ghi theo cú pháp: HỌ VÀ TÊN - SỐ ĐIỆN THOẠI

5. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 15/6/2026 đến hết ngày 15/7/2026.

Trân trọng thông báo!