Thông báo Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Văn

Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Văn thông báo về việc sửa đổi Giấy phép hoạt động.

- Căn cứ luật các TCTD số 32/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung);

- Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-KV7 ngày 09/03/2026 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Khu vực 7;

- Căn cứ Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Văn; Nghị quyết Đại hội thành viên Nhiệm kỳ 2026-2031.

Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Văn thông báo vể việc sửa đổi Giấy phép hoạt động như sau:

1. Sửa đổi vốn diều lệ: Vốn điều lệ là 7.358.037.000 đồng (Bảy tỷ ba trăm năm mươi tám triệu không trăm ba mươi bảy nghìn đồng)

2. Thay đổi thông tin người Đại diện theo pháp luật:

Ông Ngô Thế Đồng

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên hệ: Thôn Sơn Trang, xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa

Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Văn cam kết các thông tin công bố trên đây là chính xác, đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Ngô Thế Đồng