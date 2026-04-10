Thông báo sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Hợp

Ban lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Hợp.

- Căn cứ luật các TCTD số 32/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung);

- Căn cứ Quyết định số 178 /QĐ-KV7 ngày 31/03/2026 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Khu vực 7;

- Căn cứ Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Hợp; Nghị quyết Đại hội thành viên Nhiệm kỳ 2026-2031.

Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Hợp thông báo vể việc sửa đổi Giấy phép hoạt động như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính:

- Thôn Bình Danh, xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hoá

2. Sửa đổi vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ là: 8.990.046.000 đồng (Tám tỷ chín trăm chín mươi triệu không trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)

3. Nội dung hoạt động:

- Đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho Ngân hàng Hợp tác xã đối với thành viên, khách hàng của Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Hợp.

4. Thay đổi thông tin người Đại diện theo pháp luật:

Ông Phạm Cao Cường

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Hợp cam kết các thông tin công bố trên đây là chính xác, đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Cao Cường