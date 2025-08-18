Thông báo thay đổi thời gian tiếp dân, đối thoại với dân định kỳ tháng 8/2025 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Ngày 18/8/2025, Ban Nội chính Tỉnh ủy có Thông báo số 69-TB/BNCTU về việc thay đổi thời gian tiếp dân, đối thoại với dân định kỳ tháng 8 năm 2025 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Theo lịch tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy năm 2025, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ tháng 8/2025 vào ngày 20/8/2025 (thứ Tư).
Tuy nhiên, do có chương trình công tác đột xuất nên đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thay đổi thời gian tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ tháng 8/2025 bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 19/8/2025 (thứ Ba).
Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo để người dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan được biết.
Nguồn: Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa
