(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18/8/2025, Ban Nội chính Tỉnh ủy có Thông báo số 69-TB/BNCTU về việc thay đổi thời gian tiếp dân, đối thoại với dân định kỳ tháng 8 năm 2025 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Thông báo thay đổi thời gian tiếp dân, đối thoại với dân định kỳ tháng 8/2025 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Ngày 18/8/2025, Ban Nội chính Tỉnh ủy có Thông báo số 69-TB/BNCTU về việc thay đổi thời gian tiếp dân, đối thoại với dân định kỳ tháng 8 năm 2025 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Thông báo thay đổi thời gian tiếp dân, đối thoại với dân định kỳ tháng 8/2025 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Theo lịch tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy năm 2025, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ tháng 8/2025 vào ngày 20/8/2025 (thứ Tư).

Tuy nhiên, do có chương trình công tác đột xuất nên đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thay đổi thời gian tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ tháng 8/2025 bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 19/8/2025 (thứ Ba).

Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo để người dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan được biết.

Nguồn: Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa



Từ khóa: Tỉnh ủy Bí thư Đối thoại với dân Thông báo Thay đổi định kỳ Nội chính Trung ương đảng Tiếp công dân Chương trình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app