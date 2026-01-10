Công bố các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày 9/1, Văn phòng Quốc hội có công văn gửi các cơ quan báo, đài về việc đăng tải các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn các nghị quyết:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

1. Nghị quyết số 252/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 9/1/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về phân loại đô thị.

3. Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

4. Nghị quyết số 1946/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.

