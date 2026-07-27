Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Triệu Sơn đợt 1 năm 2026

UBND xã Triệu Sơn phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín trân trọng thông báo đến toàn thể Nhân dân trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 75 lô đất ở thuộc Mặt bằng khu dân cư Nam Đồng Nẵn 2 (theo Quyết định số 8363/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện Triệu Sơn, nay là xã Triệu Sơn), tỉnh Thanh Hóa.

Đây là cơ hội thuận lợi dành cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu an cư, đầu tư hoặc tạo lập tài sản lâu dài. Cơ hội sở hữu đất ở tại khu dân cư Nam Đồng Nẵn 2 với hạ tầng đồng bộ, pháp lý rõ ràng.

1. Thông tin chung về tài sản đấu giá

- Tài sản đấu giá: 75 lô đất ở.

- Vị trí: Mặt bằng khu dân cư Nam Đồng Nẵn 2, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Hiện trạng: Khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, hệ thống hạ tầng giao thông đã được kết nối đồng bộ, thuận lợi cho việc xây dựng và sinh sống.

Người dân có thể trực tiếp xem thực địa. Để giúp khách hàng đánh giá chính xác vị trí từng lô đất trước khi đăng ký tham gia đấu giá, Ban tổ chức bố trí thời gian xem thực địa như sau:

- Thời gian: Từ ngày 29/7/2026 đến hết ngày 31/7/2026.

- Địa điểm: Khu dân cư Nam Đồng Nẵn 2, xã Triệu Sơn.

Khách hàng có thể chủ động đến xem khu đất hoặc liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín và UBND xã Triệu Sơn trong giờ hành chính để được hướng dẫn.

2. Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký

- Tại UBND xã Triệu Sơn: Từ 07 giờ 30 phút ngày 27/7/2026, đến 11 giờ 30 phút ngày 06/8/2026.

- Tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ 07 giờ 30 phút ngày 27/7/2026, đến 17 giờ 00 phút ngày 06/8/2026.

Lưu ý: Sau thời gian trên sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Người tham gia chuẩn bị: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; 02 bản photocopy Căn cước công dân; chứng từ đã nộp tiền đặt trước; giấy ủy quyền (nếu đăng ký thông qua người được ủy quyền). Khi mua hồ sơ phải xuất trình Căn cước công dân bản gốc; kê khai đầy đủ, chính xác thông tin theo hướng dẫn.

3. Giá khởi điểm và tiền đặt trước

Các lô đất có diện tích từ 100 m2 đến 155,20 m2, giá khởi điểm từ 800 triệu đồng đến 2,421 tỷ đồng/lô. Tiền mua hồ sơ: từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/lô. Tiền đặt trước: từ 400 triệu đồng đến 1,21056 tỷ đồng/lô, tùy từng vị trí đất. Danh mục chi tiết từng lô được thể hiện trong phụ lục của thông báo.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng thực hiện nộp hoặc chuyển khoản tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 27/7/2026, đến 17 giờ 30 phút ngày 06/8/2026. Tiền đặt trước phải được ghi có vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín trước thời điểm kết thúc nêu trên; các khoản ghi có sau thời hạn sẽ không được chấp nhận. Người không trúng đấu giá và không vi phạm quy chế sẽ được hoàn trả tiền đặt trước theo quy định.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá; đấu giá một vòng. Phương thức trả giá trả giá lên.

Điều kiện tham gia: Cá nhân đủ điều kiện được Nhà nước giao đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và đáp ứng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản đều có thể đăng ký tham gia. Một người có thể đăng ký đấu giá nhiều lô đất, với điều kiện thực hiện đầy đủ việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tương ứng đối với từng lô đăng ký.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 11/8/2026.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị xã Triệu Sơn, số 1051 Lê Thái Tổ, thôn Lê Lợi, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khi tham gia phiên đấu giá, khách hàng mang theo: Căn cước công dân bản gốc. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín; Người liên hệ: Bà Mai Hải Hương - Giám đốc Công ty. Địa chỉ: Thôn Quán Lào 1, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0989.721.669 hoặc 02373.510.368 (trong giờ hành chính).

UBND xã Triệu Sơn trân trọng thông báo! Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để ở hoặc đầu tư nghiên cứu kỹ các thông tin trong thông báo đấu giá, chủ động chuẩn bị hồ sơ, hoàn thành các thủ tục đúng thời gian quy định để tham gia phiên đấu giá công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.