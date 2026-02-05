Hội Nông dân xã Trung Chính phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

Trong quá trình triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, Hội Nông dân (HND) xã Trung Chính đã và đang khẳng định rõ vai trò nòng cốt, là lực lượng trung tâm trong tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống Nhân dân.

Hội Nông dân tỉnh kiểm tra công tác hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân xã Trung Chính.

HND xã Trung Chính đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên nông dân về mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của người nông dân trong thực hiện các tiêu chí NTM. Thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, các buổi tuyên truyền lồng ghép, đã giúp hội viên nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình, từ đó tự giác tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Phát huy tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, HND xã đã vận động hội viên hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí để làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng nhà văn hóa, hệ thống mương thoát nước. Nhiều hội viên nông dân gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, góp tiền, ngày công lao động tham gia xây dựng và tu sửa cơ sở vật chất, hạ tầng ở nông thôn. Kết quả, năm 2025 Nhân dân đã hiến 325m2 đất; tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng các công trình giao thông thôn, xóm tại các thôn; vận động cán bộ, hội viên, nông dân chỉnh trang nhà ở, xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh; cải tạo vườn tạp, tham gia tổng vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng khu dân cư “xanh - sạch - đẹp - an toàn”; hướng dẫn cơ sở hội thành lập các mô hình nông dân bảo vệ môi trường, 32/32 chi hội đăng ký xử lý môi trường trên đồng ruộng, đã thu gom và xử lý 7,5 tấn rác thải ngoài đồng, xử lý đúng quy định. Vận động hơn 8.000 lượt hộ đăng ký gia đình văn hóa; tỷ lệ dân số vùng nông thôn dùng nước hợp vệ sinh ước đạt 100%; trong đó, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 70%. Năm 2025, xã có 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Cùng với đó, HND xã Trung Chính chú trọng hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hội đã phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn nông dân áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, kinh tế tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao đã được nhân rộng, góp phần giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nông dân. Hiện nay, trên địa bàn xã Trung Chính có 6 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, gồm: chậu cói Tân Thọ, đĩa cói Tân Thọ, sọt cói Tân Thọ, túi xách Bảo Hường, thịt sạch Xuân Hiếu và nem chua Liên Thu. Đây đều là những sản phẩm mang đậm bản sắc truyền thống, gắn với làng nghề, hộ sản xuất lâu năm, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và mẫu mã theo tiêu chí OCOP.

Bà Bùi Thị Thu, Chủ tịch HND xã Trung Chính cho biết: Để hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên nông dân, HND xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, tín chấp và nhận ủy thác cho nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh với tốc độ tăng trưởng cao. Tổng dư nợ vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội đến tháng 10/2025 đạt 38,9 tỷ đồng với 18 tổ và 625 hội viên vay; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 102 tỷ đồng, với 21 tổ và 670 thành viên dư nợ. Thực hiện quản lý tốt nguồn quỹ hỗ trợ nông dân; cung ứng 32 tấn phân bón trả chậm cho nông dân trên địa bàn xã. Thường xuyên phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu chuyển giao kiến thức, hỗ trợ triển khai mô hình ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi theo phương pháp mới, nhằm tiết kiệm chi phí, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn. Hỗ trợ, hướng dẫn, tập huấn chuyển đổi cơ cấu giống mùa vụ, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người toàn xã năm 2025 đạt 64,8 triệu đồng, tăng 12,61 triệu đồng so với năm 2024. Đời sống Nhân dân được cải thiện rõ nét, tính đến cuối năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 1,2%, tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 5%.

Với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của HND xã Trung Chính và sự đồng thuận của hội viên nông dân, phong trào XDNTM trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao. Trong thời gian tới, HND xã Trung Chính tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Hoàng Lan - Lương Hà (HND tỉnh)