Thôn Hà Đồ - điểm sáng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Trong tiến trình XDNTM, thôn Hà Đồ, xã Hoằng Lộc đã vươn lên trở thành một điển hình với cách làm bài bản, lấy người dân làm trung tâm, phát huy rõ vai trò lãnh đạo của chi bộ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.

Một góc thôn NTM kiểu mẫu Hà Đồ, xã Hoằng Lộc.

Thôn Hà Đồ, xã Hoằng Lộc có diện tích tự nhiên hơn 90ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm trên 50ha. Toàn thôn có 383 hộ với 1.306 nhân khẩu; lực lượng lao động khá dồi dào, trong đó có 52 lao động đang làm việc ở nước ngoài và hơn 420 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt 73 triệu đồng/năm - một con số phản ánh rõ hiệu quả chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển kinh tế nông thôn những năm gần đây.

Tuy nhiên, Hà Đồ bước vào XDNTM kiểu mẫu với không ít khó khăn: một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa của mô hình; một số tiêu chí đạt nhưng chưa thật sự bền vững, nhất là môi trường, an toàn thực phẩm, phát triển kinh tế hộ. Bài toán đặt ra là phải làm thế nào để vừa đạt chuẩn, vừa giữ vững các tiêu chí lâu dài, Chi ủy thôn Hà Đồ đã ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng Đề án “Xây dựng thôn NTM kiểu mẫu năm 2025”, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ lộ trình và nguồn lực thực hiện. Ban phát triển thôn được kiện toàn, tổ giúp việc được thành lập với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng an ninh trật tự, các cụm dân cư tự quản. Cách làm này tạo nên một “bộ máy mềm” nhưng linh hoạt, bám sát cơ sở, đủ sức vận động và tổ chức thực hiện khối lượng công việc lớn trong thời gian không dài. Điểm nổi bật trong chỉ đạo là mọi chủ trương, hạng mục đầu tư đều được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ; người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà trực tiếp tham gia quyết định và giám sát quá trình thực hiện. Đây chính là yếu tố then chốt tạo nên sự đồng thuận cao trong toàn thôn.

Ông Lê Văn Phú, ban phát triển thôn cho biết: "Thực tiễn XDNTM kiểu mẫu ở Hà Đồ cho thấy, tuyên truyền không phải là khâu phụ trợ mà là giải pháp mang tính quyết định. Ban phát triển thôn đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền: từ hội nghị thôn, sinh hoạt các đoàn thể, hệ thống loa truyền thanh, pano, khẩu hiệu, đến các nhóm zalo, facebook của khu dân cư. Nội dung tuyên truyền không chung chung mà tập trung làm rõ từng tiêu chí, từng việc cụ thể, gắn trách nhiệm của mỗi hộ gia đình với diện mạo chung của thôn. Qua đó, người dân hiểu rằng XDNTM kiểu mẫu không phải là “phong trào nhất thời”, mà là quá trình lâu dài nhằm nâng cao chất lượng sống của chính mình. Kết quả là sự vào cuộc đồng loạt: từ chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn hộ, xây dựng công trình vệ sinh, đến giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thôn Hà Đồ đã huy động được nguồn lực đáng kể để đầu tư hạ tầng, trong đó có sự đóng góp trực tiếp của người dân để bê tông hóa 21/23 tuyến đường nội thôn với tổng chiều dài 2,77km; xây dựng 17 tuyến rãnh thoát nước có nắp đậy dài 2,06km; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên 23 tuyến đường; hệ thống truyền thanh được đầu tư đồng bộ; cổng làng, sân khấu, dụng cụ thể thao ngoài trời được hoàn thiện, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang, văn minh với tổng kinh phí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu đạt hơn 4,44 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường được chú trọng. Thôn đã triển khai đặt 220 thùng rác hộ gia đình và việc tổ chức cho người dân làm vệ sinh môi trường thôn, xóm được duy trì định kỳ hàng tuần, hàng tháng. Hiện trên địa bàn thôn Hà Đồ có 85% hộ dân sử dụng nước sạch, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh - những chỉ số phản ánh rõ chất lượng đời sống nông thôn ngày càng được nâng lên. Song song với đầu tư hạ tầng, các phong trào văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, sinh hoạt cộng đồng được duy trì thường xuyên, nhất là trong các dịp lễ, tết. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hằng năm đạt khoảng 95%, nhiều cụm dân cư tự quản phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tương trợ.

Công tác giáo dục, khuyến học được chú trọng; các dòng họ duy trì quỹ khuyến học, động viên con em học tập, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. An ninh trật tự xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển. Đến cuối năm 2025, thôn Hà Đồ hoàn thành 15/15 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, đạt 100% theo quy định của tỉnh.

Chưa bằng lòng với kết quả đạt được, ngay sau khi về đích NTM kiểu mẫu đầu tiên của xã Hoằng Lộc sau sáp nhập, cấp ủy, ban phát triển thôn và Nhân dân thôn Hà Đồ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng; giữ gìn môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng gia đình kiểu mẫu, khu dân cư văn hóa; hướng tới mục tiêu thôn NTM thông minh, giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu