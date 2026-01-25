Yên Thọ phát triển hạ tầng giao thông phục vụ xây dựng nông thôn mới

Để đạt tiêu chí giao thông, sau khi ổn định tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, xã Yên Thọ đã quan tâm phát triển hạ tầng giao thông gắn với XDNTM.

Dự án cầu Khe Thùng nối xã Yên Thọ với xã Thanh Kỳ đã cơ bản hoàn thành.

Về thôn Quần Thọ chúng tôi được đi trên con đường làng đã được bê tông hóa, dọc hai bên trục chính của thôn là những hàng cau, chậu hoa được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng. Trưởng thôn Quần Thọ Trịnh Văn Lượng cho biết: “Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, các tuyến đường giao thông của thôn, từ trục chính cho đến đường ngõ xóm với tổng chiều dài 11km đều đã được bê tông hóa. Các tuyến đường này đảm bảo mặt đường trục chính rộng từ 3 - 4m, đường ngõ xóm rộng từ 2,5 - 3m. Tuy nhiên, do làm cách đây hơn chục năm nên có nhiều tuyến đã bị xuống cấp. Hơn nữa, để đạt tiêu chí giao thông theo chuẩn mới, hệ thống đường của thôn phải được nâng cấp, mở rộng mặt đường".

Thời điểm này, việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thôn Quần Thọ đi thôn Xuân Mới, xã Yên Thọ có chiều dài 3km đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Nhìn tuyến đường được rải thảm nhựa, với mặt đường rộng 6m, chị Bùi thị Thu ở thôn Quần Thọ phấn khởi nói: “Khi tuyến đường chưa được sửa chữa, nâng cấp, mỗi khi có việc đi thôn Xuân Mới, tôi rất ngại vì phải đi qua quãng đường có nhiều “ổ gà, ổ voi”. Nay việc đi lại của người dân được thuận lợi, an toàn nên tôi rất vui".

Tuyến đường từ thôn Phúc Minh đi Công ty CP Mía đường Nông Cống có chiều dài 3,5km đang được nhà thầu triển khai thi công, với tiến độ thực hiện đạt khoảng 30%. Ông Ngô Quang Huy ở thôn Phúc Minh, cho biết: "Tuyến đường này đi qua địa bàn thôn có chiều dài 2,5km. Trước đây khi chưa làm đường, việc đi lại của người dân trong thôn rất khó khăn và nguy hiểm do đường xuống cấp nghiêm trọng. Tháng 3/2025, tuyến đường được Nhà nước quan tâm cho đầu tư xây dựng, các đơn vị nhà thầu đang triển khai thi công phần nền mặt đường".

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thọ Trương Mạnh Linh cho biết: "Hệ thống giao thông trên địa bàn xã có tổng chiều dài 153km, bao gồm đường xã, đường thôn và hơn 20km đường tỉnh 520, đường tỉnh 505B qua địa bàn. Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, các hộ dân trong xã đã tự nguyện hiến đất, phá dỡ cổng ngõ, tường rào mở rộng đường, đồng thời đóng góp ngày công, kinh phí làm đường. Nhờ đó, hệ thống đường giao thông thuộc xã quản lý đến nay 90% đã được bê tông hóa giúp việc giao thương trong xã thuận lợi".

Tuy nhiên, do các tuyến đường đã có thời gian sử dụng hơn 10 năm nên bị xuống cấp cần phải được sửa chữa, nâng cấp. Hơn nữa, nhiều tuyến giao thông từ xã cho đến đường ngõ xóm chưa đảm bảo về bề rộng mặt đường.

Ngay sau khi ổn định tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương được giao làm chủ đầu tư 33 dự án. Trong đó, có 3 dự án giao thông bao gồm: Dự án “Cải tạo, sửa chữa tuyến Quốc lộ 45 đi đường tỉnh 505B, xã Yên Thọ” (còn gọi tuyến đường từ thôn Quần Thọ đi thôn Xuân Mới), dự án “Cầu Khe Thùng nối xã Yên Thọ với xã Thanh Kỳ”, dự án “Đường giao thông xã Xuân Phúc (nay thuộc xã Yên Thọ) đi Công ty CP Mía đường Nông Cống"... Hiện nay đã có 2 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Bài và ảnh: Minh Lý