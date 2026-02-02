Đảng bộ xã Thiệu Tiến đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, những năm qua, Đảng bộ xã Thiệu Tiến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo xã Thiệu Tiến nắm bắt tình hình sản xuất của người dân thôn Thành Đông.

Thực tiễn tại thôn Thành Đông là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ một thôn thuần nông, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, đến nay, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, các tuyến đường bê tông được mở rộng, trải dài đến từng ngõ xóm; cảnh quan môi trường được chỉnh trang sáng - xanh - sạch - đẹp; nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao được hình thành và nhân rộng. Mức sống của người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm.

Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Thành Đông, Ngô Thanh Hằng cho biết: Chi bộ luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, xây dựng nghị quyết sát với tình hình thực tiễn. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy chuẩn bị kỹ nội dung, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc để thảo luận, thống nhất giải pháp thực hiện. Trong sinh hoạt, chi bộ dành nhiều thời gian bàn các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư... Các chương trình, mô hình phát triển kinh tế trước khi triển khai đều được chi bộ nghiên cứu, bàn bạc, thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong đảng viên và Nhân dân. Nhờ đó, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Đặc biệt, trong quá trình triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, chi bộ thôn Thành Đông đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Đảng viên trong chi bộ luôn đi đầu trong hiến đất, dịch chuyển tường rào, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, chỉnh trang khuôn viên, cải tạo vườn hộ, bảo đảm vệ sinh môi trường. Từ sự gương mẫu của đảng viên đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của đông đảo Nhân dân. Kết quả, Nhân dân thôn Thành Đông đã tự nguyện đóng góp hơn 1,3 tỷ đồng, hiến trên 200m2 đất, tham gia hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn. Đến nay, 100% tuyến đường trong thôn được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; cảnh quan môi trường ngày càng khang trang; thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Lê Viết Chí, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Tiến cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ đối với công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Thiệu Tiến đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt theo quy định; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt trên 90%. Trong sinh hoạt, các chi bộ phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; kịp thời quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở địa phương. Nhiều chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo từng lĩnh vực cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng tính chiến đấu và sức lan tỏa trong Nhân dân.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở xã Thiệu Tiến đã và đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: Thanh Huê