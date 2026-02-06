Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở từ phong trào văn nghệ quần chúng

Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng (VNQC), phong trào văn hóa ở cơ sở trên địa bàn xã Định Tân ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Đội văn hóa - văn nghệ của Chi hội Phụ nữ thôn Duyên Lộc thường xuyên tập luyện các tiết mục văn nghệ để biểu diễn trong các ngày hội làng, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Đều đặn vào 19h tối thứ 7 hằng tuần, chị Nguyễn Thị Hồng, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Duyên Lộc lại cùng các chị em trong câu lạc bộ (CLB) văn nghệ tập trung tại nhà văn hóa thôn để luyện tập văn nghệ.

Chị Hồng cho biết: “Tham gia các CLB văn nghệ, thể thao đã làm cho đời sống tinh thần của chúng tôi được nâng lên. Sau mỗi ngày lao động, các buổi tập luyện là dịp để mọi người gặp gỡ, cùng nhắc nhau giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của quê hương. Đây cũng là dịp để chị em giao lưu, chia sẻ tâm tư, tình cảm, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó với nhau”.

Hiện thôn Duyên Lộc đang duy trì hoạt động 2 đội văn hóa - văn nghệ của hội phụ nữ, 1 đội văn nghệ của hội người cao tuổi. Không chỉ thường xuyên luyện tập, các đội văn nghệ còn tổ chức giao lưu với các đội, nhóm, CLB khác trên địa bàn xã và các xã lân cận, dịp hội làng, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, ngày truyền thống của các đoàn thể. Mỗi lần biểu diễn văn nghệ, các thành viên đều hăng say tập luyện nhiều hơn với mong muốn mang lời ca, tiếng hát đến gần hơn với mọi người. Ngoài ra, thôn còn duy trì hoạt động của các CLB khác như: CLB liên thế hệ giúp nhau phát triển kinh tế, CLB bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, CLB bóng đá nam, nữ... Qua hoạt động của các đội văn nghệ và các CLB nhận thức cộng đồng của người dân trong thôn được nâng lên, tinh thần đoàn kết được củng cố, góp phần cải thiện toàn diện đời sống kinh tế - xã hội.

Không chỉ thôn Duyên Lộc, hiện nay, trên địa bàn xã Định Tân đang duy trì hoạt động của 21 CLB văn nghệ, 23 CLB thể thao tại 18 thôn thu hút đông đảo Nhân dân hưởng ứng tham gia. Trong năm 2025, xã đã tổ chức 11 chương trình giao lưu văn nghệ từ xã đến thôn chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Các chương trình văn nghệ được tổ chức theo nhiều hình thức linh hoạt, nhiều tiết mục tự biên, tự diễn do lực lượng văn nghệ quần chúng dàn dựng, thể hiện sinh động nét đẹp văn hóa truyền thống và đời sống lao động sản xuất của người dân địa phương, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tham gia.

Qua các phong trào đã góp phần xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với cộng đồng, các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương được bảo tồn, phát huy. Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác xây dựng đời sống văn hóa dần được nâng cao. Nhờ vậy, năm 2025 toàn xã có 93,1% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 18/18 thôn được công nhận thôn văn hóa. Việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức theo hướng văn minh, tiết kiệm, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xóa bỏ các hủ tục. Môi trường văn hóa học đường, cơ quan, doanh nghiệp được quan tâm xây dựng, tạo nền tảng để giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách con người trong thời kỳ mới.

Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Định Tân Lê Văn Hải, cho biết: “Phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tiếp tục rà soát hoạt động của các CLB, hướng dẫn các thôn tổ chức hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, hội thi gia đình văn hóa, hội thi thể thao dân tộc... đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, thiết thực. Phối hợp tổ chức tập huấn về quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, giúp cán bộ cơ sở nắm vững quy trình, nội dung và kỹ năng thực hiện. Hướng đến xây dựng con người Định Tân có đạo đức trong sáng, lối sống nhân ái, ý thức công dân, tinh thần tự cường và khát vọng vươn lên. Đồng thời xã cũng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn nghệ quần chúng, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng”.

Bài và ảnh: Minh Khanh