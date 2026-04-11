Thời tiết Thanh Hóa: 3 ngày tới là cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, dự báo trong ba ngày (từ 11-13/4), Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng diện rộng và gay gắt do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh. Từ 14/4, nắng nóng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ảnh nguồn TTXVN

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hôm nay (ngày 11/4), khu vực trung du và miền núi trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Cụ thể, hôm nay (11/4), khu vực trung du và miền núi trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng, các địa phương như Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Thiết Ống, Cẩm Thủy, Kim Tân, Vĩnh Lộc, Linh Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36–38°C, có nơi trên 39°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 45–55%, làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Trước đó, trong ngày 10/4, khu vực vùng núi Thanh Hóa đã ghi nhận nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36–38°C, riêng trạm Hồi Xuân đạt 38,3°C. Khu vực đồng bằng trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 31–34°C.

Nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới

Dự báo trong ngày 12/4 và 13/4, nắng nóng tại Thanh Hóa có khả năng tiếp tục duy trì, thậm chí kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức 36–38°C, có nơi trên 39°C; thời gian nắng nóng tập trung từ khoảng 11h đến 17h hàng ngày. Từ ngày 14/4, dự báo nắng nóng sẽ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1. Đồng thời lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2–4°C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và sản xuất

Nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp tiềm ẩn nhiều tác động tiêu cực:

Đối với sức khỏe: Nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, mất nước; gia tăng các bệnh tim mạch, huyết áp, hô hấp, đặc biệt ở người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Đối với sinh hoạt và sản xuất: Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ quá tải, cháy nổ thiết bị điện; nguy cơ cháy rừng, hỏa hoạn tại khu dân cư; ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi do sốc nhiệt.

Khuyến cáo

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 4/2026, nắng nóng sẽ gia tăng trên hầu khắp cả nước, với cường độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu tại Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ. Nắng nóng trong năm 2026 được dự báo có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với năm 2025.

Người dân cần hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ nắng nóng cao điểm (12h–16h); uống đủ nước, bổ sung điện giải; sử dụng trang phục chống nắng. Đồng thời, cần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; chủ động phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại khu vực rừng và khu dân cư.

