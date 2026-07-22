Thời tiết ngày 22/7: Miền Trung nắng nóng gay gắt, Bắc Bộ có mưa dông

Theo dự báo, ngày và đêm 22/7, khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; miền Trung có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Ảnh minh họa: Mai Hoa/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/7, khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung tại vùng núi và trung du. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Trung có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Sáng sớm nay (22/7), khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Theo dự báo, ngày và đêm 22/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Ngày và đêm 22/7, tại Hà Nội, thời tiết có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, phía Nam có nơi trên 38 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Mưa dông tập trung nhiều hơn tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất tại Cao nguyên Trung Bộ từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; Nam Bộ từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các khu vực trên cả nước có gió nhẹ hoặc gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thoi-tiet-ngay-227-mien-trung-nang-nong-gay-gat-bac-bo-co-mua-dong-post1125557.vnp