Thời tiết ngày 18/7: Bắc Bộ vẫn mưa lớn, nhiều nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở

Từ đêm 18 đến 20/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, trong khi Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Lai Châu khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Mường Than.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Từ đêm 18/7 đến đêm 19/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày 20/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ đêm 20/7, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường của các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1; các tỉnh Lai Châu và Lào Cai: cấp 2.

Trên biển, ngày và đêm 18/7, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 1,5-3m.

Ngoài ra, phía Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo: ngày 19/7, vùng biển từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 1,5-3m; đêm gió hoạt động yếu dần.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 18/7:

Tây Bắc Bộ

- Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; riêng khu Tây Bắc từ 22-24 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C; riêng khu Tây Bắc từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Vùng núi và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực đồng bằng và Thanh Hóa ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; vùng núi từ 24-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C; riêng vùng đồng bằng từ 33-35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mây, ngày nắng; riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C; riêng phía Bắc từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thoi-tiet-ngay-187-bac-bo-van-mua-lon-nhieu-noi-co-nguy-co-lu-quet-sat-lo-post1124851.vnp