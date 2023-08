Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3, thị trấn Quán Lào

Việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 21 hộ không chấp hành bàn giao đất thực hiện dự án đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý hành chính và quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai nội dung cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án tại UBND thị trấn Quán Lào.

Sáng 7-8, UBND huyện Yên Định đã triển khai cưỡng chế thu hồi đất thực hiện GPMB tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu 3, thị trấn Quán Lào. Đây là dự án quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại từng thửa đất của mỗi hộ

Dự án có tổng diện tích 94.142,6m2, thực hiện trong 3 năm (2021-2023). Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Dự án có tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất mặt bằng khu 3, thị trấn Quán Lào. Dự án ảnh hưởng đến 104 hộ. UBND huyện Yên Định, Hội đồng bồi thường, GPMB dự án đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân; đối thoại trực tiếp và trả lời bằng văn bản các kiến nghị, đề xuất của các hộ.

Ý thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của dự án, đa số hộ dân đã đồng thuận, bàn giao đất thực hiện dự án. Tính đến ngày 6-8 đã có 83 hộ, cá nhân nhận tiền bồi thường GPMB, bàn giao đất. Tuy nhiên vẫn còn 21 hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB và chưa thực hiện bàn giao đất gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Các đồng chí lãnh đạo huyện, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cùng lực lượng chức năng tại hiện trường

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, UBND huyện Yên Định, ban chỉ đạo GPMB huyện xây dựng phương án cưỡng chế cụ thể, đồng thời điều động cán bộ các phòng thuộc UBND huyện, lực lượng công an, lực lượng chức năng của thị trấn Quán Lào; các đơn vị khối nội chính, các đơn vị thi công dự án và phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cưỡng chế đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo thời gian.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định, Trưởng ban Cưỡng chế thu hồi đất dự án, cho biết: Để thực hiện việc cưỡng chế đúng quy định của pháp luật, huyện đã huy động lực lượng, tiến hành các phương án cần thiết để tổ chức cưỡng chế. Việc cưỡng chế thu hồi đất thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý hành chính và quản lý đất đai trên địa bàn huyện, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân nói chung và đối với công tác GPMB nói riêng trên địa bàn huyện.

Ngay trong buổi sáng, cuộc cưỡng chế diễn ra đúng quy định; đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện tham gia; đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông khu vực. Ngay sau khi cưỡng chế, mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công để thực hiện dự án theo quy định.

Lê Hà