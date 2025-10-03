Tập trung ứng phó với bão số 11 (Matmo) năm 2025

Chiều 3/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với bão bão số 11 (tên quốc tế Matmo) năm 2025. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các đơn vị chức của tỉnh. Hội nghị cũng được kết nối tới điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (3/10), bão Matmo đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, là cơn bão số 11 trên Biển Đông trong năm 2025. Hồi 17 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo khoảng chiều tối 3/10, bão Matmo sẽ vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11 trên Biển Đông trong năm 2025. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta vào đêm ngày 5/10, rạng sáng ngày 6/10.

Các điểm cầu dự hội nghị (ảnh chụp màn hình).

Do ảnh hưởng của bão, dự báo mưa lớn sẽ xuất hiện trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. Lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi 300mm. Với lượng mưa này có khả năng xuất hiện lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Trước diễn biến và dự báo đường đi, sức ảnh hưởng của bão, các bộ, ngành, địa phương trong vùng ảnh hưởng đã báo cáo tình hình, phương án ứng phó với bão theo phương châm “4 tại chỗ”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các cấp, các ngành cần nhận thức, đánh giá sát tình hình, diễn biến bão số 11, trên cơ sở đó đưa ra các phương án, giải pháp phòng, chống kịp thời.

Cơ quan khí tượng thủy văn tiếp tục làm tốt công tác dự báo, đưa ra những khuyến cáo để người dân, ngành chức năng, chính quyền địa phương ứng phó với bão. Nhiệm vụ này phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình ứng phó với bão.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các ngành, địa phương thông tin đến các phương tiện tàu thuyền khẩn trương vào bờ, vào nơi neo đậu an toàn hoặc di dời khỏi vùng nguy hiểm. Việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn phải được thực hiện nghiêm túc; những trường hợp không chấp hành phải xử lý nghiêm, nhằm bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (ảnh chụp màn hình).

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý các ngành, địa phương xây dựng phương án phòng, chống giông, lốc; tình trạng lũ ống, lũ quét có thể xảy ra ở các khu vực trung du miền núi phía Bắc. Thực hiện khoanh vùng những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, từ đó lên phương án di dời dân đến nơi an toàn kịp thời.

Đặc biệt, các ngành, địa phương phải xác định rõ các vùng trọng yếu, từ đó lên kịch bản, phương án, phân công nhiệm vụ cho từng tập thể, cá nhân trong việc ứng phó với bão số 11.

Các bộ, ngành, địa phương rà soát lại mức độ an toàn của hệ thống hồ đập, thủy điện, thủy lợi, hồ chứa... để có giải pháp điều tiết, kiểm soát hoạt động hiệu quả, tránh ảnh hưởng đến khu vực hạ du. Lực lượng quân sự tiếp tăng cường nhân lực, vật lực hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa bão theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh chỉ đạo công tác ứng với bão số 11 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của các ngành, các địa phương trong việc ứng phó, phòng chống, khắc phục bão số 10 vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về nhiệm vụ ứng phó với bão số 11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành, địa phương không được chủ quan, lơi là trước mọi tình huống; theo dõi sát diễn biến của bão; rà soát, chuẩn bị kỹ các phương án, nhân lực, vật lực để ứng phó kịp thời. Các địa phương có đê tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuần tra sát sao nhằm sớm phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác ứng phó với bão phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và cương quyết ngay từ khâu phòng, bảo đảm tính chủ động cũng như hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phong Sắc