Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thanh Quân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 3/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Quân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, bám sát cơ sở. Qua đó, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đồng hành cùng địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Nhân dân đã đóng góp hàng trăm ngày công, hiến 8.000m2 đất, góp phần cứng hóa 35,1 km đường giao thông nông thôn (đạt 79%); xây dựng, sửa chữa 15 nhà văn hóa thôn, đến nay 100% thôn có nhà văn hóa. Đến năm 2025, xã đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới.

Các đại biểu dự Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 42 của Trung ương và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, xã Thanh Quân đã huy động được 792,5 triệu đồng. Từ nguồn lực này, cùng với sự đóng góp của Nhân dân, xã đã hỗ trợ 101 hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 7,86 tỷ đồng; xóa bỏ 170 nhà tạm bợ, trị giá 30,78 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động nhiệm kỳ qua; đồng thời xác định phương hướng, đề ra 10 chỉ tiêu và 6 chương trình hành động trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu đưa xã Thanh Quân sớm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thanh Quân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội hiệp thương dân chủ cử 59 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Thanh Quân, nhiệm kỳ 2025-2030; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Đoàn Lưu (CTV)