Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình 9 tháng, đề ra giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm

Ngày 3/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng của Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; UBND tỉnh.

Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đỗ Quốc Cảnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2025.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đỗ Quốc Cảnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2025.

Theo đó, 9 tháng năm 2025, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng nỗ lực của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng ước tăng 8,19%. Tính đến hết ngày 30/9, thu ngân sách của tỉnh ước đạt 44.067 tỷ đồng, bằng 97% dự toán và tăng 3,6% cùng kỳ, đứng thứ 9 cả nước. Đặc biệt, thu nội địa đạt 28.661 tỷ đồng, vượt dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh thành lập mới gần 2.904 doanh nghiệp, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững; học sinh giỏi quốc gia đạt thành tích cao, đứng trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu cả nước; thể thao thành tích cao đoạt nhiều huy chương. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều đổi mới, triển khai bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử. An sinh xã hội được bảo đảm, 48.500 lao động có việc làm, trong đó hơn 8.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 14.780 ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Quốc phòng – an ninh được giữ vững bảo đảm ổn định tình hình. Công an tỉnh triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, tai nạn giao thông giảm sâu.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có bước tiến quan trọng. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; kết nạp mới hơn 6.600 đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, nhiều vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng được đưa vào diện theo dõi, xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến thảo luận đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, nêu lên những kinh nghiệm, kết quả qua quá trình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời cũng chỉ rõ nhiều hạn chế, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện như: Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công thấp, đạt 49,1% kế hoạch, nhiều dự án chậm tiến độ. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế; một số doanh nghiệp gặp khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể tăng mạnh. Thu ngân sách chưa bền vững, phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ đất. Nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm, giá tăng cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính một số nơi chưa nghiêm, một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế về năng lực và trách nhiệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Qua phân tích những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất về nhiệm vụ trọng tâm quý IV đã được nêu trong báo cáo. Trong đó các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị, cùng cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh cần tập trung cao độ, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhấn mạnh các nhóm giải pháp then chốt gồm: Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, kiên quyết xử lý tình trạng chậm tiến độ, chuyển vốn từ dự án kém sang dự án hiệu quả. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khai thác đồng thời ba động lực truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) và ba động lực mới (khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phát triển toàn diện các ngành kinh tế: công nghiệp - xây dựng phát huy công suất, bù đắp sản phẩm giảm; nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất vụ Đông, kiểm soát dịch bệnh; dịch vụ - du lịch khai thác mạnh thị trường cuối năm, kết nối các tuyến vận tải, mở rộng đường bay. Tăng thu ngân sách bền vững, đẩy nhanh đấu giá đất, khai thác khoáng sản minh bạch, cắt giảm chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội; chủ động ứng phó thiên tai, dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận về tình hình 9 tháng và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cơ bản thống nhất với nội dung được trình bày trong báo cáo. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh đã sự nỗ lực, cố gắng để đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở mức khá.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ: vẫn còn những hạn chế như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; một số dự án, công trình trọng điểm còn vướng mắc kéo dài; tình trạng sợ sai, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc vẫn xảy ra ở một số nơi; công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa đồng đều. Những tồn tại này nếu không kịp thời khắc phục sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực hiện mục tiêu phát triển năm 2025 cũng như chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Qua ý kiến phát biểu của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh dành nhiều thời gian phân tích về những kết quả đạt được và một số vấn đề cần giải quyết trong việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan cần báo cáo đánh giá toàn diện, thực chất về sau 3 tháng thực hiện hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển về Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp đưa vào nội dung báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm, ưu tiên đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, địa bàn ven biển và các xã có nhiều dự án. Song song với đó, cần phải quan tâm hơn nữa đến công tác phòng chống thiên tai, đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều, thực hiện hiệu quả chương trình di dân, tái định cư vùng nguy cơ cao; đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Những tháng cuối là thời gian “nước rút để về đích” các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2025. Chính vì vậy, các cấp ủy cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, mỗi đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường phải nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao, tập trung tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn, khơi dậy tiềm năng và lợi thế, để thúc đẩy địa phương phát triển góp phần cùng với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2025 và tạo nền tảng vững chắc cho năm 2026, cũng như cả chặng đường phát triển cho những năm tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh giao Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2025 để trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị sắp tới.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và các nội dung Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiều nội dung quan trọng khác.

Minh Hiếu