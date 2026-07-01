Thời gian sử dụng mạng xã hội tăng cao, nhiều nước siết quản lý

Nhân Ngày Truyền thông và Mạng xã hội Thế giới (30/6), báo cáo Digital 2026 Global Overview của DataReportal cho thấy, mạng xã hội tiếp tục phát triển mạnh trên phạm vi toàn cầu, đồng thời làm gia tăng những lo ngại về tác động đối với sức khỏe tinh thần và sự an toàn của người dùng, đặc biệt là trẻ em.

Hình ảnh minh họa cho thấy các ứng dụng Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch và Reddit được hiển thị trên điện thoại di động trước khi luật mới cấm sử dụng mạng xã hội đối với người dùng dưới 16 tuổi ở Australia có hiệu lực. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo, hiện hơn 68% dân số thế giới đang sử dụng mạng xã hội. Số lượng người dùng đã tăng từ dưới 500 triệu người vào năm 2005 lên 2,27 tỷ người vào năm 2015 và đạt khoảng 5,66 tỷ người vào năm 2025, chủ yếu nhờ sự phổ cập của điện thoại thông minh và Internet.

Trung bình, mỗi người dùng dành khoảng 18 giờ 36 phút mỗi tuần, tương đương 2 giờ 39 phút mỗi ngày, để sử dụng các nền tảng mạng xã hội. Như vậy, trong một năm, mỗi người dành hơn 40 ngày chỉ để truy cập và tương tác trên các nền tảng này.

Đông Á hiện là khu vực có tỷ lệ người sử dụng mạng xã hội cao nhất thế giới, chiếm 88,1% dân số, tiếp theo là Bắc Âu với 79%, Tây Âu 77,7% và Bắc Mỹ 74%. Ngược lại, Trung Phi có tỷ lệ thấp nhất, ở mức 12,1%, tiếp đến là Đông Phi (12,6%) và Tây Phi (19%).

Nhiều nước áp dụng lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh: The Star.

Về quy mô người dùng, Facebook tiếp tục là nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới với khoảng 3 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. YouTube đạt khoảng 2,58 tỷ người dùng mỗi tháng, trong khi Instagram và WhatsApp cũng nằm trong nhóm các nền tảng phổ biến nhất toàn cầu.

Sự gia tăng nhanh chóng của mạng xã hội cũng thúc đẩy nhiều quốc gia tăng cường các biện pháp quản lý nhằm bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên không gian mạng. Nghị viện châu Âu đã ủng hộ đề xuất quy định độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội là 16 tuổi.

Trước đó, Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội trên phạm vi toàn quốc. Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triển khai các biện pháp tương tự, trong khi nhiều quốc gia khác đang xem xét ban hành các quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trong môi trường số.

Theo các chuyên gia, cùng với sự phát triển của công nghệ số, việc cân bằng giữa khai thác lợi ích của mạng xã hội và giảm thiểu những tác động tiêu cực đang trở thành một trong những ưu tiên trong quá trình xây dựng chính sách tại nhiều quốc gia.

Minh Phương

Nguồn: WION.