Thợ làng nghề “đội nắng” mưu sinh

Giữa những ngày nắng gay gắt, tại các làng nghề truyền thống những người thợ vẫn tất bật với công việc hàng ngày. Với họ, đó không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách để gìn giữ những giá trị truyền thống của ông cha.

Người dân làng rèn Tiến Lộc, xã Triệu Lộc mưu sinh bên những lò lửa rực đỏ bất chấp nhiệt độ ngoài trời cao hay thấp.

Làng rèn Tiến Lộc, xã Triệu Lộc từ lâu đã nổi tiếng khắp cả nước bởi những sản phẩm nông cụ gắn bó mật thiết với đời sống của bà con nông dân. Tuy nhiên, để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ phải tỉ mỉ với nhiều công đoạn từ chọn nguyên liệu, cắt sắt tạo hình sản phẩm, nung, đập... rồi mới đến hoàn thiện sản phẩm. Công việc đó càng trở nên khó khăn hơn vào những ngày nắng nóng cao điểm, khi nền nhiệt ngoài trời tăng cao, kết hợp với hơi nóng phả ra từ lò lửa đỏ rực cùng với âm thanh dồn dập của tiếng búa nện chan chát, tiếng mài kim loại, khiến cho công việc mưu sinh của người thợ làng rèn càng trở nên rất vất vả.

Tại cơ sở sản xuất nông cụ Hùng Mai, anh Phạm Sỹ Hùng cho biết: “Những ngày nắng nóng, cơ sở phải điều chỉnh thời gian làm việc bắt đầu từ hơn 5h và kết thúc vào 18h cùng ngày. Đồng thời, cơ sở cũng trang bị thêm nhiều quạt và nước mát để giải nhiệt, nhằm duy trì nhịp độ sản xuất, an toàn và hiệu quả".

Cách đó không xa, tại cơ sở máy cán Ngọc Hòa không khí làm việc cũng luôn khẩn trương, nhộn nhịp. Dù được trang bị nhiều quạt công nghiệp, nhưng cái nóng từ lò cán thép và nền nhiệt ngoài trời cao, khiến cho người thợ luôn trong tình trạng nóng bức. Anh Lường Văn Thuận, người có nhiều năm gắn bó trong nghề, cho biết: “Với cá nhân tôi, làm nghề rèn trong những ngày nắng nóng là vô cùng vất vả. Đặc biệt, với công việc là túc trực ở lò cán thép thì hơi nóng của nhiệt độ ngoài trời cộng với sức nóng phả ra từ lò than, khiến cho người thợ càng thêm mệt hơn. Tuy vất vả là vậy, nhưng ngay từ nhỏ, tôi đã quen với mùi của than, hơi nóng của bếp lò cũng như âm thanh của búa, đe, kim loại va vào nhau, trở thành một phần cuộc sống không thể thiếu đối với tôi. Nghề này cũng mang lại thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng, giúp cho gia đình tôi có cuộc sống ổn định hơn”.

Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, anh Thuận vẫn say sưa với công việc, mặc cho cái nóng như đổ lửa liên tục phả vào người.

Không chỉ ở làng rèn, tại làng nghề làm bánh đa truyền thống Đắc Châu, phường Đông Tiến, tranh thủ những ngày nắng nóng, người dân nơi đây cũng tất bật bước vào đợt cao điểm tráng bánh để phơi. Từ sáng sớm, không khí rộn ràng đã vang khắp đường làng, ngõ xóm, từng mẻ bánh được người dân mang phơi trước sân, ven các đường đê... tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.

Bà Nguyễn Thị Phượng ở tổ dân phố Đắc Châu 1- người đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề làm bánh đa truyền thống cho biết: “Không giống như nhiều ngành nghề khác, nghề làm bánh đa càng nắng, người dân càng thích. Tranh thủ những lúc nắng nóng, vợ chồng tôi đã thức dậy từ lúc 3h để chuẩn bị nguyên liệu, tráng bánh và đem phơi cho kịp nắng, cố gắng hoàn thành trước 12h”.

Theo bà Phượng, để làm ra được chiếc bánh ngon, yêu cầu tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ chọn nguyên liệu là giống gạo Q5, sau đó ngâm, xay thành bột nước. Người tráng bánh đòi hỏi phải nhanh tay, khéo léo để làm sao cho bánh không quá mỏng hay quá dày; công đoạn phơi bánh cũng là một trong những khâu vô cùng quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm.

Chia sẻ về những vất vả mưu sinh trong những ngày nắng nóng, bà Phượng cho biết, nếu được nắng thì bánh sẽ thơm, giòn và ngon hơn. Tuy nhiên, nếu để quá nắng thì chiếc bánh sẽ cứng và khô, không chỉ mất thẩm mỹ mà việc nướng bánh cũng khó khăn hơn. Mặc dù trong thời tiết nắng nóng, với việc di chuyển thường xuyên sẽ khiến cho công việc của người thợ vất vả hơn, thế nhưng mọi người đều xác định phải cố gắng để có sản phẩm ngon hơn, cũng là nâng cao thu nhập gia đình. Chính vì vậy, cũng như nhiều gia đình khác, vợ chồng bà Phượng vẫn duy trì nghề này nhiều năm qua để nuôi con trưởng thành và có được cuộc sống ổn định hơn.

Thanh Hóa hiện có 118 làng nghề và 31 nghề truyền thống đã được công nhận, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Với những người thợ làng nghề, nghề truyền thống vốn đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì, chịu thương chịu khó, trong những ngày nắng nóng gay gắt, để bám trụ với nghề thì công việc lại càng trở nên vất vả hơn. Tuy nhiên, bằng sự cần cù, bền bỉ và tình yêu nghề, họ vẫn lặng lẽ gắn bó, góp phần làm giàu thêm sức sống cho những làng quê xứ Thanh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu