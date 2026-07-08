Thiệu Hóa vinh danh, trao thưởng học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi

Sáng 8/7, UBND xã Thiệu Hóa tổ chức vinh danh, trao thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Các đồng chí lãnh đạo xã trao giấy khen, phần thưởng cho em Đặng Đại Lâm đồng Thủ khoa khối A00 tỉnh Thanh Hóa, Á khoa toàn quốc.

Em Đặng Đại Lâm chia sẻ tại lễ tuyên dương, khen thưởng.

Tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương, năm 2026 học sinh Thiệu Hóa tiếp tục gặt hái nhiều kết quả nổi bật. Tiêu biểu là em Đặng Đại Lâm xuất sắc trở thành đồng Thủ khoa khối A00 tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là Á khoa toàn quốc.

Cùng với đó, nhiều học sinh đạt từ 27 điểm trở lên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT; 12 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn và có học sinh đạt thủ khoa đầu vào Trường THPT Thiệu Hóa.

Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa Nguyễn Trọng Trang phát biểu chúc mừng thành tích mà các em học sinh xã nhà đạt được trong các kỳ thì vừa qua.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã chúc mừng, biểu dương những thành tích mà các em học sinh đạt được; đồng thời ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ thầy, cô giáo, sự đồng hành của các bậc phụ huynh và những đóng góp của các nhà trường trong công tác bồi dưỡng học sinh.

Những kết quả đạt được không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia đình, mà còn góp phần khẳng định truyền thống hiếu học, khuyến học, khuyến tài của quê hương Thiệu Hóa.

Các học sinh đạt 27 điểm trở lên trở lên trong kỳ thi THPT năm 2026 được vinh danh, khen thưởng.

Học sinh trúng tuyển trường THPT chuyên Lam Sơn được vinh danh, khen thưởng.

Dịp này, UBND xã Thiệu Hóa, Hội Khuyến học xã và Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Nguyễn Quán Nho đã trao giấy khen và phần thưởng với tổng giá trị gần 37 triệu đồng cho 20 học sinh có thành tích tiêu biểu.

Thanh Mai