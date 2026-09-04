Thiệu Hóa lấy mẫu ADN 351 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Sáng 4/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thiệu Yên, xã Thiệu Hóa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Xã Thiệu Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành khai quật, lấy sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Nghĩa trang Liệt sĩ Thiệu Yên, trên địa bàn xã Thiệu Hóa, hiện có 733 mộ liệt sĩ, trong đó 351 mộ chưa xác định được danh tính.

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa và các lực lượng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trước khi triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Thiệu Yên.

Trước khi tiến hành lấy mẫu, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Hóa cùng các lực lượng tham gia đợt lấy mẫu tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra, đối chiếu thông tin các phần mộ liệt sĩ trước khi lấy mẫu.

Sau lễ dâng hương, các lực lượng chức năng tiến hành rà soát, đối chiếu hồ sơ, thông tin từng phần mộ và lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt theo quy trình chuyên môn. Các mẫu sau khi thu thập được bảo quản, bàn giao để giám định ADN, đối chiếu với thông tin thân nhân và dữ liệu liên quan, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Các lực lượng phối hợp thực hiện việc lấy mẫu tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đợt lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thiệu Yên nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thanh Mai