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Trung thu đa sắc màu giữa nhịp sống hiện đại

Phương Đỗ - Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Không khí Trung thu đang lan tỏa khắp nơi. Tại Thanh Hóa, từ những quán cà phê được trang hoàng rực rỡ, lớp học mầm non ngập sắc màu đến các gian hàng bánh, lồng đèn, trang phục Trung thu trên các sàn thương mại điện tử, mùa trăng năm nay hiện diện theo nhiều cách gần gũi, sinh động và đầy sắc màu.

Trung thu đa sắc màu giữa nhịp sống hiện đại

Không khí Trung thu đang lan tỏa khắp nơi. Tại Thanh Hóa, từ những quán cà phê được trang hoàng rực rỡ, lớp học mầm non ngập sắc màu đến các gian hàng bánh, lồng đèn, trang phục Trung thu trên các sàn thương mại điện tử, mùa trăng năm nay hiện diện theo nhiều cách gần gũi, sinh động và đầy sắc màu.

Trung thu đa sắc màu giữa nhịp sống hiện đại

Không khí Trung thu rộn ràng tại An Nam Cafe với không gian được trang trí bằng đèn lồng đủ màu sắc, mâm cỗ với bánh nướng, bánh dẻo hay những chiếc đèn ông sao được bố trí khéo léo, tạo nên những không gian mang đậm sắc màu mùa trăng.

Trung thu đa sắc màu giữa nhịp sống hiện đại

Từ những góc trang trí cầu kỳ đến cách bài trí đơn giản, mỗi không gian đều có cách riêng để tạo nên không khí Trung thu. Ánh đèn vàng ấm áp hòa cùng sắc đỏ, vàng, xanh của đèn lồng khiến những quán cà phê trở thành điểm hẹn để các gia đình, nhóm bạn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa trăng.

Trung thu đa sắc màu giữa nhịp sống hiện đại

Góc trang trí với những chiếc mặt nạ truyền thống thường xuất hiện trong mỗi mùa Trung thu, với sắc màu rực rỡ và những tạo hình ngộ nghĩnh, mang đến không gian đậm nét hoài niệm.

Trung thu đa sắc màu giữa nhịp sống hiện đại

Trên các sàn thương mại điện tử, chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người mua có thể dễ dàng tìm kiếm những bộ trang phục Trung thu dành cho trẻ nhỏ hay những chiếc lồng đèn cũng được biến tấu với nhiều kiểu dáng, chất liệu và màu sắc.

Trung thu đa sắc màu giữa nhịp sống hiện đại

Đặc biệt, năm nay, những chiếc lồng đèn handmade hình con lân đang trở thành một trong những sản phẩm được nhiều người quan tâm. Với màu sắc rực rỡ, tạo hình bắt mắt và nhiều chi tiết được làm thủ công, những chiếc đèn lồng hình con lân vừa là món đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, vừa trở thành phụ kiện trong các bộ ảnh Trung thu.

Trung thu đa sắc màu giữa nhịp sống hiện đại

Các hoạt động Trung thu còn diễn ra rất sôi động tại các trường mầm non. Với trẻ nhỏ, mùa Trung thu không đơn thuần là một ngày hội mà còn là dịp để các em được trực tiếp trải nghiệm, khám phá và tìm hiểu thêm về những nét đẹp truyền thống.

Trung thu đa sắc màu giữa nhịp sống hiện đại

Tại Trường Mầm non Angelbb Montessori, các hoạt động trải nghiệm Trung thu được tổ chức với nhiều nội dung gần gũi, phù hợp với lứa tuổi. Những đôi bàn tay nhỏ xinh cùng tham gia làm bánh Trung thu, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến tạo hình những chiếc bánh theo cách riêng của mình.

Trung thu đa sắc màu giữa nhịp sống hiện đại

Hoạt động trải nghiệm diễn ra tại siêu thị Go! Thanh Hoá, những nguyên liệu quen thuộc của bánh Trung thu trở thành trải nghiệm mới mẻ đối với các bạn nhỏ.

Trung thu đa sắc màu giữa nhịp sống hiện đại

Hoạt động trải nghiệm không chỉ tạo nên niềm vui mà còn giúp trẻ làm quen với một nét văn hóa truyền thống thông qua cách trực quan, sinh động.

Trung thu đa sắc màu giữa nhịp sống hiện đại

Ngoài việc được tham gia hoạt động làm bánh, các bạn nhỏ Trường Mầm non Angelbb Montessori còn được hóa thân, tạo dáng và chụp ảnh trong không gian Trung thu được trang trí nhiều màu sắc.

Trung thu đa sắc màu giữa nhịp sống hiện đại

Mùa Trung thu đang hiện hữu theo nhiều cách khác nhau. Một góc cà phê lung linh ánh đèn, một lớp học rộn ràng tiếng cười, những gian hàng đầy màu sắc hay chiếc lồng đèn handmade hình con lân... tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh mùa trăng vừa hiện đại, vừa thân thuộc. Trong nhịp sống hiện đại, mùa trăng vẫn giữ được sức hấp dẫn riêng, bởi ở đó có những niềm vui giản dị và trong trẻo được trao gửi qua từng chiếc bánh, chiếc đèn và nụ cười trẻ thơ.

Phương Đỗ - Hoàng Đông

Từ khóa:

#Trung thu #Sắc màu #Thương mại điện tử #Hiện đại #Quán cà phê #Trang phục #Không khí #Mầm non #nhịp sống #lan tỏa

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