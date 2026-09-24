Để Trung thu thêm ý nghĩa

Tết Trung thu không chỉ có bánh, có đèn ông sao hay đêm hội rộn ràng tiếng trống. Với trẻ em, đây còn là dịp để tìm hiểu về một nét đẹp văn hóa truyền thống, được vui chơi cùng bạn bè và cảm nhận sự quan tâm, yêu thương của gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Các em nhỏ hào hứng tham gia hoạt động vui Tết Trung thu.

Đây là tiết học của học sinh Trường Tiểu học Trần Phú, phường Hạc Thành. Qua những câu chuyện về nguồn gốc Tết Trung thu, phong tục đón trăng, hình ảnh chú Cuội, chị Hằng và những món đồ chơi dân gian, các em được tìm hiểu thêm về một nét đẹp văn hóa đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Không chỉ nghe và tìm hiểu, các em còn được trao đổi, trả lời câu hỏi, chia sẻ những hiểu biết và trải nghiệm của mình về Tết Trung thu.

Cách học này giúp những câu chuyện về ngày tết dành cho thiếu nhi trở nên gần gũi, sinh động.

Cô giáo Trần Thị Thanh Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú cho biết: “Chúng tôi muốn các em hiểu rằng Tết Trung thu không chỉ là dịp được xem múa lân, rước đèn, phá cỗ mà còn là một nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Khi được nghe kể chuyện, trả lời câu hỏi và chia sẻ trải nghiệm của mình, các em sẽ thấy những phong tục ấy gần gũi hơn, từ đó thêm yêu ngày tết truyền thống và biết trân trọng sự quan tâm của gia đình, thầy cô dành cho mình”.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Phú, phường Hạc Thành, tìm hiểu về Tết Trung thu trong giờ học.

Từ những bài học trong lớp, không khí Trung thu được nối dài trong các nhà trường. Các em được xem múa lân, tham gia văn nghệ, trò chơi tập thể và cùng hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội trăng rằm.

Đặc biệt, những phần quà Trung thu được trao tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang thêm niềm vui, mà còn là sự động viên, sẻ chia, để mỗi em đều có một mùa Trung thu ấm áp và trọn vẹn hơn.

Cô giáo Trịnh Thị Dương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoằng Giang 1, xã Hoằng Giang cho biết: “Nhà trường tổ chức múa lân, văn nghệ và các trò chơi phù hợp với lứa tuổi để các con được cùng bạn bè đón Trung thu trong không khí vui tươi. Chúng tôi cũng quan tâm, chuẩn bị quà cho những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mong các con đều được tham gia ngày hội và cảm nhận sự yêu thương của thầy cô, bạn bè”.

Tiết mục múa lân mang đến không khí rộn ràng trong ngày hội Trung thu của trẻ mầm non.

Những ngày này, người dân phố Hàm Long, phường Hàm Rồng đang cùng nhau làm những chiếc đèn ông sao dành tặng trẻ em trên địa bàn. Mỗi chiếc đèn là một sản phẩm của sự chung tay: người lên khung, người tạo hình, người căng bạt, lắp đèn. Mỗi người một việc, góp thêm một phần để hoàn thiện món quà Trung thu.

Đặc biệt, những danh lam, thắng cảnh và di tích lịch sử tiêu biểu của phường Hàm Rồng được người dân khéo léo đưa vào từng chiếc đèn. Vì thế, đây không chỉ là món quà mang niềm vui đến với trẻ nhỏ, mà còn là cách người dân gửi gắm tình yêu quê hương qua những biểu tượng rất đỗi thân thuộc vừa gần gũi với trẻ nhỏ, vừa mang dấu ấn riêng của quê hương.

Ông Trịnh Ngọc Khôi, Bí thư Chi bộ phố Hàm Long, phường Hàm Rồng cho biết: “Chúng tôi muốn các cháu có những chiếc đèn Trung thu do chính người dân trong phố cùng làm. Mỗi người góp một công đoạn, người làm khung, người trang trí, người lắp đèn. Bà con cũng đưa hình ảnh những địa danh của Hàm Rồng lên đèn để khi vui Trung thu, các cháu thấy gần gũi hơn với quê hương mình. Mong rằng đây sẽ là một kỷ niệm đẹp của các cháu và cũng là dịp để bà con trong phố thêm gắn bó”.

Người dân phố Hàm Long, phường Hàm Rồng cùng trang trí đèn ông sao dành tặng trẻ em trên địa bàn.

Mỗi hoạt động có một cách thể hiện riêng, nhưng đều hướng đến những điều giản dị và gần gũi nhất với trẻ nhỏ. Khi những chiếc đèn ông sao được thắp sáng, tiếng cười vang lên dưới sân trường, cũng là lúc không khí Trung thu thực sự lan tỏa trong đời sống của các em.

Thu Trang