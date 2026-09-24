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Bảo đảm an toàn tuyệt đối cửa ngõ Đà Lạt

Nguyễn Nghĩa
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Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và tình trạng sạt trượt địa chất tái diễn đe dọa an toàn giao thông, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đèo Prenn. Đi đôi với đó, phương án kỹ thuật chuyên sâu với kinh phí dự kiến 15,64 tỷ đồng cũng đang được Sở Xây dựng đề xuất nhằm xử lý triệt để điểm sạt lở trên cung đèo này.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cửa ngõ Đà Lạt

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và tình trạng sạt trượt địa chất tái diễn đe dọa an toàn giao thông, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đèo Prenn. Đi đôi với đó, phương án kỹ thuật chuyên sâu với kinh phí dự kiến 15,64 tỷ đồng cũng đang được Sở Xây dựng đề xuất nhằm xử lý triệt để điểm sạt lở trên cung đèo này.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cửa ngõ Đà LạtChủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành kiểm tra chỉ đạo sau vụ sạt lở tại đèo Prenn hôm 21/9. Ảnh: Nguyễn Lương

Chủ động nhận diện, lường trước nguy cơ sạt trượt đèo Prenn

Tuyến đèo Prenn có chiều dài 7,37 km (đoạn Km221+680 – Km229+050 trên quốc lộ 20), giữ vai trò cửa ngõ giao thông trọng yếu kết nối cao tốc Liên Khương - Prenn với trung tâm đô thị du lịch Đà Lạt cùng các tỉnh phía Nam. Tuy vậy, nguy cơ sạt trượt luôn tiềm ẩn do địa hình đồi núi dốc đứng đặc thù của vùng Nam Tây Nguyên.

Theo báo cáo khảo sát thực địa của Sở Xây dựng, “điểm nóng” sạt trượt hiện nay tập trung tại đoạn Km224+900 - Km225+250. Khu vực taluy dương tại đây cao từ 20 - 25 m, kéo dài khoảng 120 m, cấu tạo địa tầng chủ yếu là đất xen lẫn đá mồ côi. Kết cấu này rất dễ bở rời, mất liên kết chịu lực khi ngậm đẫm nước mưa dài ngày.

Trước nguy cơ sạt trượt tái diễn sau mưa lớn, tỉnh Lâm Đồng áp dụng giải pháp hạ tải kết hợp gia cố lưới thép công nghệ cao để giữ vững huyết mạch giao thông trọng yếu.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cửa ngõ Đà Lạt

Đoạn sạt lở đã được dọn dẹp và đặt bảng cảnh báo

Giải pháp kỹ thuật kép xử lý triệt để nguy cơ

Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng này, Sở Xây dựng cho biết đã báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý căn cơ với tổng kinh phí dự toán 15,64 tỷ đồng. Nguồn vốn được đề xuất trích từ Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2025 còn dư kết hợp điều tiết từ nguồn ngân sách hợp pháp khác.

Hồ sơ thiết kế đề xuất áp dụng đồng bộ giải pháp kỹ thuật kép mang tính đột phá và bền vững cao gồm: đào bạt khoảng 1.000 m3 đất đá tại các vị trí xung yếu đỉnh dốc nhằm giảm tải trọng tác động xuống chân taluy, tạo góc vát mái dốc ổn định theo đúng quy chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình miền núi. Cùng với đó, áp dụng hệ thống lưới thép xoắn kép cường độ cao kết hợp hệ cáp giằng chuyên dụng và lưới địa kỹ thuật gốc polymer để bao bọc kín 3.000 m2 mặt taluy. Liên kết giữ mái dốc được định vị bằng hệ thống đinh neo thép dài 6 m khoan sâu vào lòng núi đá theo mạng lưới mắt lưới ô vuông 2 x 2 m.

Công nghệ gia cố hiện đại này không chỉ chặn giữ đất đá lăn rơi tự do xuống lòng đường mà còn tạo điều kiện cho thảm thực vật tự nhiên tái sinh bám rễ, vừa giữ đất bền vững vừa bảo tồn cảnh quan cửa ngõ rừng thông Đà Lạt.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cửa ngõ Đà Lạt

Phối cảnh hình ảnh sau xử lý của Sở Xây dựng

Rà soát toàn diện

Nhận định tính cấp bách của công trình, ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã trực tiếp kiểm tra thực địa, chỉ đạo phương án xử lý hiện trường. Đến chiều 22/9, UBND tỉnh chính thức ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Prenn. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để tỉnh áp dụng cơ chế đặc thù, chỉ định đơn vị có năng lực tổ chức thi công công trình khẩn cấp trong thời gian sớm nhất, rút ngắn thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm chất lượng giám sát kỹ thuật cao nhất.

Đáng chú ý, lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện các khu vực có nguy cơ sạt lở trên toàn tuyến. Từ đó, xây dựng kế hoạch quản lý, bảo trì và phòng ngừa rủi ro dài hạn một cách chủ động và khoa học trên toàn tuyến.

Sự vào cuộc quyết liệt sau các sự cố sạt lở xảy ra gần đây thể hiện nỗ lực và quyết tâm của tỉnh trong việc bảo vệ an toàn tính mạng Nhân dân, đồng thời giữ vững hình ảnh du lịch Đà Lạt an toàn, thân thiện và văn minh.

Nguyễn Nghĩa

Nguồn: https://baolamdong.vn/bao-dam-an-toan-o-cung-deo-cua-ngo-da-lat-466217.html

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