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Trước giờ diễn ra Chương trình “Hạc Thành - lung linh đêm hội trăng rằm”

Hoàng Đông - Phương Đỗ
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(Baothanhhoa.vn) - Chỉ ít giờ nữa, Chương trình “Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm” năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành. Những công đoạn cuối cùng đang được khẩn trương hoàn tất.

Trước giờ diễn ra Chương trình “Hạc Thành - lung linh đêm hội trăng rằm”

Chỉ ít giờ nữa, Chương trình “Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm” năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành. Những công đoạn cuối cùng đang được khẩn trương hoàn tất.

Video: Trước giờ diễn ra "Hạc Thành lung linh đêm hội trăng rằm”.

Trước giờ diễn ra Chương trình Hạc Thành - lung linh đêm hội trăng rằm

Quảng trường Lam Sơn đã khoác lên mình diện mạo rực rỡ của một đêm hội trăng rằm. Không gian sân khấu được hoàn thiện với hệ thống màn hình LED cỡ lớn, hệ thống âm thanh, ánh sáng được kiểm tra, căn chỉnh kỹ lưỡng, sẵn sàng phục vụ các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Trước giờ diễn ra Chương trình Hạc Thành - lung linh đêm hội trăng rằm

Bàn ghế dành cho đại biểu và khách mời được chỉnh trang, sắp xếp ngay ngắn.

Trước giờ diễn ra Chương trình Hạc Thành - lung linh đêm hội trăng rằm

Điểm nhấn của đêm hội là không gian trưng bày các sản phẩm của hội thi đèn Trung thu. Những chiếc đèn Trung thu cỡ lớn với nhiều hình dáng, màu sắc được các tổ dân phố chuẩn bị, tạo nên một bức tranh Trung thu nhiều sắc màu.

Trước giờ diễn ra Chương trình Hạc Thành - lung linh đêm hội trăng rằm

Hội thi đèn Trung thu và mô hình con vật năm nay có sự tham gia của 22 tổ dân phố. Mỗi sản phẩm mang một cách thể hiện riêng, được đầu tư từ ý tưởng, hình thức đến cách trang trí.

Trước giờ diễn ra Chương trình Hạc Thành - lung linh đêm hội trăng rằm

Cùng với đó, 11 cụm thi tham gia phần thi mâm cỗ cũng đang hoàn thiện những khâu cuối cùng. Mâm ngũ quả được bài trí công phu, với nhiều hình thức tạo hình sinh động, mang đậm không khí Tết Trung thu truyền thống.

Trước giờ diễn ra Chương trình Hạc Thành - lung linh đêm hội trăng rằm

Không khí chuẩn bị tại Quảng trường Lam Sơn về chiều càng trở nên rộn ràng, các lực lượng liên tục kiểm tra những phần việc của mình.

Trước giờ diễn ra Chương trình Hạc Thành - lung linh đêm hội trăng rằm

Công tác sân khấu, kỹ thuật, an ninh và các điều kiện phục vụ được chuẩn bị kỹ.

Trước giờ diễn ra Chương trình Hạc Thành - lung linh đêm hội trăng rằm

Những chiếc đèn Trung thu rực rỡ, mâm cỗ được trang trí cầu kỳ, sân khấu lung linh ánh sáng cùng màn hình LED góp phần tạo nên diện mạo đầy màu sắc cho Quảng trường Lam Sơn trước giờ diễn ra đêm hội.

Trước giờ diễn ra Chương trình Hạc Thành - lung linh đêm hội trăng rằm

Đội ngũ quay phim khẩn trương kiểm tra, chuẩn bị thiết bị, trong đó có flycam, sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc của chương trình.

Trước giờ diễn ra Chương trình Hạc Thành - lung linh đêm hội trăng rằm

“Hạc Thành - Lung linh đêm hội trăng rằm” năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 10 phút ngày 24/9 trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Hoàng Đông - Phương Đỗ

Từ khóa:

#Quảng trường Lam Sơn #Lung linh #Hạc Thành #Đêm hội trăng rằm #Chương trình #Thiếu nhi #Nhân dân #khẩn trương #rộn ràng

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