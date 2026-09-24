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Hỗ trợ 24,3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Quan Sơn

LP (Nguồn UBND tỉnh)
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(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định hỗ trợ 24,3 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2026 để xử lý khẩn cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn và khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường Quan Sơn - Tam Lư, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông trên địa bàn.

Hỗ trợ 24,3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Quan Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định hỗ trợ 24,3 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2026 để xử lý khẩn cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn và khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường Quan Sơn - Tam Lư, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông trên địa bàn.

Hỗ trợ 24,3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Quan Sơn

Điểm sạt lở đất tại bản Thanh Sơn, xã Quan Sơn. Ảnh: Đình Giang.

Theo quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 23/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn xã Quan Sơn là 34,678 tỷ đồng. Trong đó, 27,619 tỷ đồng dành cho xử lý khẩn cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn; 7,059 tỷ đồng để khắc phục, xử lý điểm sạt lở tại Km0+750 tuyến đường Quan Sơn - Tam Lư.

Hỗ trợ 24,3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Quan Sơn

Trong đợt này, tỉnh bố trí 24,3 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2026. Cụ thể, hỗ trợ 19,3 tỷ đồng xử lý khẩn cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn và 5 tỷ đồng khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường Quan Sơn - Tam Lư.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục cấp kinh phí cho UBND xã Quan Sơn tổ chức triển khai.

UBND xã Quan Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công trình theo quy định; khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định quy mô và phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và ổn định lâu dài. Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ phải tuân thủ các quy định hiện hành.

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 5/8/2026 đến ngày 7/8/2026, trên địa bàn xã Quan Sơn đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng và xuất hiện cung sạt trượt tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn, có nguy cơ mất an toàn về người và tài sản đối với các hộ dân và các cơ quan.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

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