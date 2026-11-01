Thiệt hại tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông có thể lên tới 15 tỷ USD

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Theo báo The Wall Street Journal (WSJ) ngày 31/10, các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran đã gây thiệt hại cho nhiều cơ sở quân sự có sự hiện diện của Mỹ tại Trung Đông, với tổng mức tổn thất ước tính có thể lên tới 15 tỷ USD. Trước tình hình này, Washington đang cân nhắc điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại một số cơ sở ở Kuwait và Saudi Arabia.

Dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh và các nguồn tin, WSJ xác định có 274 công trình bị hư hại tại 24 cơ sở quân sự có sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Riêng trong hai tuần đầu của cuộc xung đột, ít nhất 119 công trình tại 13 cơ sở đã bị hư hại. Trong số các địa điểm chịu ảnh hưởng có trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Một quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết Lầu Năm Góc ước tính thiệt hại do các cuộc tấn công của Iran gây ra ít nhất 5 tỷ USD. Tuy nhiên, một nguồn tin khác nhận định con số này có thể lên tới 15 tỷ USD. WSJ cho biết một số cơ sở bị hư hại được Mỹ và các đồng minh trong khu vực sử dụng chung, do đó các nước sở tại có thể chia sẻ chi phí khắc phục. Một số hạng mục cũng có thể không được sửa chữa.

Cũng theo WSJ, Washington đang xem xét khả năng giảm hiện diện quân sự tại các cơ sở ở Kuwait và Saudi Arabia nhằm hạn chế nguy cơ nhân viên Mỹ bị tấn công.

Trong khi đó, chi phí trực tiếp cho cuộc xung đột tiếp tục gia tăng. Theo số liệu mới nhất Lầu Năm Góc cung cấp cho Quốc hội Mỹ, tính đến ngày 16/10, cuộc xung đột với Iran đã tiêu tốn khoảng 47,1 tỷ USD, chưa bao gồm thiệt hại tại các căn cứ quân sự. Trong đó, khoảng 29 tỷ USD được sử dụng để thay thế số đạn dược đã tiêu hao, 11,9 tỷ USD là chi phí tác chiến và 6,1 tỷ USD liên quan đến tổn thất trang thiết bị.

Về thương vong, quân đội Mỹ ghi nhận 23 người thiệt mạng liên quan đến các hoạt động trong cuộc xung đột, trong đó 11 người tử vong do hỏa lực đối phương, cùng 865 người bị thương.

Những thông tin trên được công bố trong bối cảnh một số nghị sĩ Mỹ yêu cầu chính quyền làm rõ hơn về chi phí và thiệt hại của cuộc xung đột. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy cáo buộc chính quyền tìm cách che giấu chi phí thực tế, sau khi ông không được phép tiếp cận căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar. Theo phân tích của WSJ, ít nhất 12 công trình tại căn cứ này đã bị hư hại. Lầu Năm Góc giải thích việc hạn chế tiếp cận xuất phát từ các quy định đi lại trong khu vực.

Thanh Hằng