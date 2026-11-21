Israel: Ông Eisenkot để ngỏ khả năng thành lập chính phủ khẩn cấp

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Lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot tuyên bố sẵn sàng thành lập chính phủ khẩn cấp quốc gia do ông đứng đầu nếu các cuộc đàm phán thành lập liên minh cầm quyền tại Israel không đạt kết quả, đồng thời khẳng định sẽ không để tiến trình thương lượng kéo dài vô thời hạn.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X ngày 20/11, ông Eisenkot, người được Tổng thống Israel Isaac Herzog giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đã nêu 3 phương án nhằm tháo gỡ bế tắc chính trị hiện nay. Ông nhấn mạnh mục tiêu không chỉ là thành lập chính phủ mà còn phải bảo đảm sự ổn định và khả năng điều hành lâu dài.

Phương án thứ nhất là đàm phán với các đảng Do Thái giáo Chính thống cực đoan (Haredi) nhằm tìm kiếm thỏa thuận về nghĩa vụ quân sự. Theo ông Eisenkot, giải pháp cần vừa đáp ứng yêu cầu nhân lực của quân đội Israel, vừa xem xét quy chế nghĩa vụ quân sự đối với những người dành toàn bộ thời gian nghiên cứu kinh Torah.

Phương án thứ hai là tiếp tục thương lượng với đảng Likud của Thủ tướng mãn nhiệm Benjamin Netanyahu. Ông Eisenkot cho rằng giữa tuyên bố và hành động thực tế của Likud vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể, song khẳng định sẽ dành thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán. Theo ông, việc thành lập chính phủ đoàn kết cần dựa trên sự hợp tác thực chất và những giá trị chung, thay vì chỉ dừng lại ở các thỏa thuận chính trị.

Trong trường hợp hai phương án trên không đạt kết quả, ông Eisenkot cho biết sẵn sàng thành lập chính phủ khẩn cấp quốc gia và có thể mở rộng thành phần chính phủ trước hoặc sau khi tuyên thệ nhậm chức. Ông khẳng định sẽ trình chính phủ mới lên Quốc hội Israel (Knesset) để xin phê chuẩn vào thời điểm thích hợp, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ cân nhắc giữa việc ủng hộ chính phủ mới và tổ chức bầu cử lại.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10, trong đó không phe chính trị lớn nào giành đủ số ghế để tự thành lập chính phủ, buộc các đảng phải tiến hành thương lượng nhằm hình thành liên minh cầm quyền. Knesset có tổng cộng 120 ghế. Một chính phủ mới cần nhận được sự tín nhiệm của đa số nghị sĩ tham gia bỏ phiếu; trong khi đó, các đảng thường hướng tới xây dựng liên minh có ít nhất 61 ghế nhằm bảo đảm đa số và duy trì ổn định chính trị.

Thanh Hằng