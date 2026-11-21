Mỹ thử nghiệm xuồng không người lái tích hợp thiết bị bay tấn công

Tin liên quan: Mỹ lần đầu tiên công khai thông tin điều tra thiết bị bay không người lái

Công ty công nghệ quốc phòng Seasats của Mỹ mới đây đã công bố video thử nghiệm xuồng không người lái Quickfish phóng thiết bị bay Altius 600M do công ty Anduril phát triển. Cuộc thử nghiệm cho thấy khả năng tích hợp phương tiện không người lái trên biển với hệ thống bay không người lái, qua đó mở rộng khả năng triển khai các phương tiện quân sự từ xa.

Theo thông tin do Seasats công bố, Quickfish có chiều dài khoảng 5,2 m, được thiết kế phục vụ các hoạt động hàng hải đòi hỏi tốc độ cao và thời gian hoạt động dài. Xuồng có thể đạt tốc độ hơn 40 hải lý/giờ, mang tải trọng tối đa khoảng 227 kg và hoạt động trên biển trong nhiều tuần mà không cần thủy thủ đoàn.

Quickfish được trang bị khoang chứa thiết bị dạng mô-đun, cho phép tích hợp các hệ thống phục vụ nhiều nhiệm vụ khác nhau. Phương tiện còn có camera, cảm biến dẫn đường, radar và hệ thống thông tin liên lạc, hỗ trợ hoạt động độc lập trên biển và điều khiển từ xa.

Điểm đáng chú ý trong cuộc thử nghiệm lần này là khả năng phóng thiết bị bay Altius 600M từ xuồng Quickfish. Đây là loại đạn bay lảng vảng được phóng từ ống chuyên dụng, có tầm hoạt động theo thông số công bố khoảng 160 km và mang đầu đạn nặng khoảng 4 kg.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, dòng Altius được thiết kế phục vụ cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Việc tích hợp hệ thống này với Quickfish tạo ra một nền tảng phóng cơ động trên biển, có thể vận hành từ xa mà không cần bố trí nhân sự trên xuồng.

Khả năng kết hợp hai phương tiện được đánh giá có thể giúp mở rộng phạm vi hoạt động của các hệ thống không người lái trên biển, cho phép triển khai phương tiện bay từ những vị trí xa bờ hơn. Qua đó, xuồng không người lái không chỉ đảm nhiệm vai trò giám sát, hỗ trợ hàng hải mà còn có thể trở thành nền tảng tích hợp các hệ thống thiết bị quân sự.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh các hệ thống không người lái ngày càng được chú trọng trong lĩnh vực quốc phòng. Xu hướng kết hợp phương tiện hoạt động trên biển và trên không cho thấy nỗ lực phát triển các nền tảng có khả năng hoạt động độc lập, giảm sự hiện diện trực tiếp của con người và mở rộng phạm vi triển khai nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động thực tế của tổ hợp Quickfish và Altius 600M cũng như khả năng ứng dụng trong các điều kiện khác nhau vẫn cần được đánh giá qua những thử nghiệm tiếp theo.

Thanh Hằng