Dân vận và quyền làm chủ của Nhân dân

Từ lời dạy của Bác Hồ “Dân vận thông minh thì việc gì cũng thành công”, công tác dân vận ở Thanh Hóa trong những năm qua đã khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh và quyền làm chủ của Nhân dân, biến “sức dân” thành động lực tiến bước vào kỷ nguyên mới.

Xã Mậu Lâm ra mắt mô hình Dân vận khéo tại thôn Đồng Lực.

Nhận thức đúng - Hành động sâu

Từ đầu tháng 11, Bí thư Chi bộ thôn Lam Vỹ Lê Tiến Tuấn đã đến nhà thờ Giáo xứ Đạt Giáo tìm gặp Chánh trương của giáo họ Trị Sợ và Trung Hiền để bàn bạc thêm về các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Thôn Lam Vỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 thôn Lam Đạt và Lam Vỹ, với tổng dân số là gần 4.000 người. Không phân biệt lương - giáo, các hoạt động của thôn, của xã như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa đói giảm nghèo” và các hoạt động khác của đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội người cao tuổi... đều có sự tham gia của đồng bào giáo dân.

Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Lạy (86 tuổi) - người đã có chừng 80 năm sống trên thuyền, gắn bó với sông nước. Bà kể lại, trước đây, ngoài gian bếp đặt chính giữa thuyền, bà chỉ có một khoảng trống nhỏ để ngả lưng. Cuộc sống tạm bợ nên đồ đạc cũng đơn giản, chỉ là bộ nồi niêu, xoong chảo... và ít quần áo. Nhờ cuộc vận động “Toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo chưa có nhà ở, đang ở nhà tạm bợ, dột nát và ổn định đồng bào sinh sống trên sông” mà gia đình bà đã lên bờ, có ngôi nhà khang trang. Con trai bà là anh Nguyễn Văn Hậu và 2 đứa cháu nội đều đã có việc làm ổn định. Bà đã thoát nỗi ám ảnh cảnh sông nước chòng chành. “Nếu không có sự đoàn kết lương - giáo, sự hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức, cuộc sống giáo dân như tôi sẽ chẳng vơi được nỗi vất vả”, bà Lạy nói.

"Các phong trào ở thôn nói chung cần sự chung tay của cả hai bên lương - giáo, việc đầu tiên là tôi đến gặp các chánh trương, nêu chủ trương của Đảng, Nhà nước và ý nghĩa của công việc. Chánh trương ủng hộ, vận động bà con thực hiện. Điều đó cho thấy không có việc gì khó, khi được tuyên truyền đúng, trúng, người dân sẽ đồng thuận”, Bí thư Chi bộ Lê Tiến Tuấn khẳng định.

Có sự đồng thuận, người dân sẽ hành động, phát huy sức mạnh và quyền làm chủ của mình. Câu chuyện ở phường Tĩnh Gia là một minh chứng.

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia được phường tiếp nhận khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7/2025) vốn có nhiều tồn tại, vướng mắc kéo dài. Khi triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án, cấp ủy, chính quyền phường Tĩnh Gia thành lập các tổ công tác, chia thành nhóm nhỏ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng chính sách”. Cán bộ, lãnh đạo trực tiếp bám sát địa bàn, lắng nghe từng hộ dân, từ đó giúp chính quyền phân loại chính xác đâu là vướng mắc do người dân chưa hiểu hết chính sách, đâu là tâm tư, nguyện vọng chính đáng cần giải quyết thấu tình đạt lý, và đâu là trường hợp cố tình chây ỳ, trục lợi. Cùng với việc lắng nghe, phường khẩn trương trả lời dứt điểm từng đơn thư kiến nghị.

Gia đình ông Nguyễn Viết Trung, ở tổ dân phố Xuân Phong có 1.200m2 đất cùng tài sản trên đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án. Sau khi được địa phương tuyên truyền, vận động, gia đình đã chủ động di chuyển đồ đạc, bàn giao để các lực lượng tiến hành tháo dỡ công trình. Ông Trung nói: “Chúng tôi ủng hộ dự án vì lợi ích của tỉnh, của đất nước".

Nhờ “điểm nghẽn” được tháo gỡ tận gốc ngay từ cơ sở; các quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được giải thích cặn kẽ, minh bạch; những mâu thuẫn được hóa giải ngay tại tổ dân phố... người dân từ chỗ băn khoăn đã chuyển sang tin tưởng, đồng thuận. Kết quả, 559/562 hộ đã bàn giao mặt bằng, đạt 5,46/5,6km tuyến.

"Từ thực tiễn triển khai công tác GPMB tại dự án này, có thể khẳng định phương châm “gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân” không chỉ là một khẩu hiệu chính trị mà chính là “chìa khóa vàng” quyết định sự thành bại của công tác dân vận nói chung và công tác GPMB dự án vốn dĩ đã nhiều nhạy cảm, phức tạp nói riêng. Quan điểm này mang lại những giá trị cốt lõi và sâu sắc trong việc biến chủ trương, chính sách thành sự đồng thuận tự giác của Nhân dân”, bà Trần Thị Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tĩnh Gia cho biết.

Và những “trái ngọt”

Ở thôn Yên Thành, xã Như Xuân, khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại nhà văn hóa thôn, người dân đã hiểu hơn về mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

Tại buổi hỗ trợ, cán bộ, thành viên tổ dịch vụ công lưu động đã trực tiếp tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số; hướng dẫn người dân đăng nhập tài khoản, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, người dân còn được hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, đăng ký phương tiện giao thông; cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID; hỗ trợ tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào tài khoản định danh điện tử và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Như Xuân, cho biết: Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tụy và gần dân. Thời gian tới, địa phương sẽ thực hiện nghiêm các nội dung cam kết “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện”; tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của Nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền.

Cán bộ, công chức xã Như Xuân hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính tại điểm phục vụ lưu động ở thôn Yên Thành.

Việc ra mắt mô hình mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng là duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục và thực chất để chính quyền lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ.

Để các mô hình tạo sức lan tỏa, mỗi thôn, xã có cách làm riêng. Mô hình “Dân vận khéo” về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, Thái ở thôn Đồng Lực, xã Mậu Lâm hướng người dân đến cuộc sống hiện đại từ việc giữ gìn văn hóa truyền thống.

Thôn Đồng Lực hiện có 521 hộ, với hơn 2.300 khẩu, trong đó có hơn 70% là đồng bào dân tộc Mường, Thái. Trong một thời gian dài, đồng bào dân tộc thiểu số ở đây đã lãng quên những phong tục, tập quán truyền thống. Vì thế, theo ông Lê Văn Hòa, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Lực, việc xây dựng mô hình này là đúng thời điểm và trúng tâm lý của người dân.

Mô hình cũ nhưng cách làm đã khác. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị người dân thôn Đồng Lực thêm tự tin và có động lực để giữ gìn, phát huy bản sắc của dân tộc mình. Không còn dè dặt, e ngại khi khoác trên mình những bộ trang phục truyền thống, người Mường, người Thái trong thôn còn dạy nhau từng câu hát, điệu múa, chỉ cho nhau cách dệt thổ cẩm và đan lát mây tre... “Có thể không tạo ra phong trào lớn, nhưng chỉ cần mỗi gia đình người Mường, người Thái tự ý thức về lời ăn, tiếng nói, truyền dạy, chỉ bảo nhau những nét văn hóa đẹp thì chắc chắn những giá trị truyền thống sẽ được lưu giữ và phát huy", ông Lê Văn Hòa, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Lực khẳng định.

Công tác dân vận thành công nhất chính là khi người dân thấy mình vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng thành quả. Trao quyền lợi để khơi dậy niềm tin, gắn trách nhiệm để nuôi dưỡng ý thức tự giác - đó chính là chìa khóa tạo nên sức mạnh đoàn kết của người dân, cùng chung tay kiến ​​tạo những giá trị văn hóa và một cộng đồng ngày càng văn minh.

Bài và ảnh: CHI ANH