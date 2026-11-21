Sau APEC, Tổng thống Nga thúc đẩy hợp tác an ninh với đồng minh tại Trung Á

Ngay sau khi kết thúc chuyến công du tới Trung Quốc và dự cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Trung tại Thâm Quyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thủ đô Dushanbe, bắt đầu chuyến thăm Tajikistan và hội đàm với người đồng cấp Emomali Rahmon về hợp tác kinh tế, an ninh khu vực và tình hình Afghanistan.

Tại cuộc hội đàm ngày 20/11, Tổng thống Vladimir Putin thông tin trực tiếp tới Tổng thống Emomali Rahmon về kết quả chương trình làm việc tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến (Trung Quốc) – nơi ông vừa có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/11.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh những kết quả đạt được tại Thâm Quyến đều có liên quan mật thiết tới khu vực của Tajikistan, bởi các bên tham gia phần lớn đều là những quốc gia láng giềng có tầm ảnh hưởng trực tiếp tới Trung Á.

Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Tajikistan chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, sau cuộc hội đàm tại Điện Kremlin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ở Moscow hồi trung tuần tháng 11.

Về hợp tác song phương, Tổng thống Putin ghi nhận đà tăng trưởng tích cực của quan hệ thương mại Nga - Tajikistan với kim ngạch năm 2025 tăng hơn 25% và tiếp tục tăng gần 19% trong 9 tháng đầu năm 2026. Hiện có hơn 70 chủ thể liên bang của Nga thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp với các địa phương của Tajikistan.

Về phần mình, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon khẳng định Nga là “đối tác chiến lược và đồng minh tin cậy”, đồng thời là đối tác thương mại - kinh tế hàng đầu của Dushanbe, nhấn mạnh quan hệ hai nước đang phát triển ổn định trên cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nhân văn lẫn quốc phòng – an ninh.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, an ninh khu vực chiếm vị trí trọng tâm trong chương trình nghị sự tại Dushanbe. Tổng thống Putin cho biết hai bên sẽ tiến hành các cuộc trao đổi riêng, ngoài khuôn khổ CSTO, xoay quanh tình hình an ninh khu vực cũng như hoạt động của Căn cứ quân sự số 201 của Nga đặt tại Tajikistan- cơ sở quân sự bộ binh lớn nhất của Nga ở nước ngoài, được Moscow xem là nhân tố bảo đảm ổn định cho toàn khu vực Trung Á.

Đáng chú ý, tình hình Afghanistan và triển vọng phối hợp xử lý các vấn đề liên quan tới quốc gia này cũng là nội dung thảo luận then chốt.

Giới quan sát nhận định chuyến dừng chân tại Dushanbe ngay sau thượng đỉnh tại Trung Quốc, cho thấy Nga tiếp tục coi trọng vai trò chiến lược của Tajikistan như một điểm tựa an ninh then chốt tại sườn phía Nam của không gian hậu Xô viết.

Nhật Lệ