Nhật Bản xem xét khả năng đưa tàu ngầm hạt nhân vào biên chế

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét khởi động nghiên cứu khả năng đưa tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào biên chế, đồng thời cân nhắc những ngoại lệ đối với nguyên tắc phi hạt nhân lâu nay của nước này. Những nội dung trên xuất hiện trong dự thảo điều chỉnh ba văn kiện an ninh quan trọng dự kiến được Nhật Bản sửa đổi vào cuối năm nay.

Theo hãng thông tấn Kyodo ngày 20/11, dự thảo của Chính phủ Nhật Bản đề xuất bắt đầu nghiên cứu khả năng sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đồng thời cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ Nhật Bản trong những tình huống khẩn cấp.

Kyodo cho biết Nhật Bản dự kiến triển khai các dự án nghiên cứu, chuẩn bị cho khả năng đưa tàu ngầm hạt nhân vào biên chế trong giai đoạn tài khóa 2027-2031. Ngân sách cần thiết có thể được bố trí dưới danh nghĩa chi phí khảo sát và nghiên cứu.

Việc xem xét sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và điều chỉnh cách diễn đạt liên quan đến Ba nguyên tắc phi hạt nhân được xác định là hai nội dung đáng chú ý trong lần sửa đổi ba văn kiện an ninh lần này. Ba nguyên tắc phi hạt nhân của Nhật Bản gồm không sở hữu, không sản xuất và không đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ nước này.

Đáng chú ý, dù dự thảo đề cập việc tiếp tục duy trì Ba nguyên tắc phi hạt nhân, văn bản cũng đưa ra khả năng cho phép vũ khí hạt nhân được đưa vào Nhật Bản trong trường hợp khẩn cấp. Đề xuất này làm dấy lên những quan ngại về định hướng chính sách hạt nhân của Tokyo.

Theo Kyodo, một số quan chức cấp cao trong Chính phủ Nhật Bản ủng hộ việc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, với lập luận rằng loại phương tiện này có thể được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, qua đó phục vụ năng lực phản công mà Tokyo đang thúc đẩy.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát tín hiệu về khả năng điều chỉnh nội dung liên quan đến Ba nguyên tắc phi hạt nhân trong quá trình sửa đổi Chiến lược An ninh quốc gia và các văn kiện an ninh liên quan vào cuối năm nay. Việc sửa đổi ba văn kiện an ninh được dự báo sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận Nhật Bản, trong bối cảnh nước này đang rà soát định hướng quốc phòng và vai trò an ninh trong khu vực.

Lê Hà.