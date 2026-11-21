Ông Trump: G20 tại Miami quy tụ đầy đủ các nhà lãnh đạo chủ chốt của thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định “tất cả các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới” sẽ góp mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở Miami vào tháng tới, bất chấp nhiều bất đồng chưa được tháo gỡ trong nội bộ khối và khả năng tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn còn bỏ ngỏ.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 20/11 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự lạc quan lớn về sự hiện diện của giới lãnh đạo quốc tế tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 15/12 tới tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral ở thành phố Miami, bang Florida. Ông Trump nhấn mạnh hội nghị sẽ quy tụ đầy đủ các nhà lãnh đạo chủ chốt của thế giới để thảo luận về các thách thức kinh tế và an ninh toàn cầu.

Tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh Điện Kremlin vẫn chưa xác nhận liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có trực tiếp tới Mỹ hay không.

Trước đó một ngày (19/11), bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc), ông Putin cho biết sẽ “cân nhắc và xem xét” lời mời trực tiếp từ ông Trump. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý lịch trình công tác dày đặc khiến việc di chuyển quốc tế dài ngày “không phải lúc nào cũng thuận tiện”, đồng thời bày tỏ quan ngại cuộc gặp với các lãnh đạo châu Âu có thể biến thành các cuộc tranh cãi thiếu thực chất thay vì đạt được quyết định cụ thể. Dù vậy, ông Putin khẳng định Nga vẫn sẽ cử một phái đoàn cấp cao tham dự nếu bản thân ông không trực tiếp tới Miami.

Bên cạnh bài toán nhân sự cấp cao, công tác chuẩn bị cho Thượng đỉnh G20 tại Miami năm nay cũng đối mặt với nhiều lực cản khi hai hội nghị trù bị quan trọng ở cấp bộ trưởng đều không thể thông qua tuyên bố chung.

Cụ thể, tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 ở Asheville (bang Bắc Carolina) hồi đầu tháng 9 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 ở Atlanta (bang Georgia) cuối tháng 10, các thành viên không tìm được tiếng nói chung về hàng loạt hồ sơ nóng như xung đột Ukraine, tình hình Trung Đông, mất cân bằng thương mại toàn cầu, chính sách thuế quan và tái cơ cấu nợ.

Không chỉ bất đồng về chương trình nghị sự, vấn đề tư cách thành viên cũng làm gia tăng căng thẳng. Trong khi Washington chủ động mời Moscow tham dự, chính quyền Tổng thống Trump lại tuyên bố loại Nam Phi- một thành viên đầy đủ của G20 khỏi danh sách khách mời năm nay do những mâu thuẫn song phương về thương mại, ngoại giao và chính sách tị nạn. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã lên tiếng phản đối động thái này, khẳng định tư cách thành viên hợp pháp của Pretoria tại diễn đàn.

Nhật Lệ