Thiên tai gây thiệt hại 135 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu

Ngày 6/8, công ty tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ cho biết các thảm họa thiên nhiên trong nửa đầu năm nay đã gây thiệt hại 135 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu, đặc biệt là những tổn thất do các vụ cháy rừng ở Los Angeles (Mỹ).

Mức thiệt hại này cao hơn con số 123 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái và trong số này có 80 tỷ USD là được bảo hiểm, cao gần gấp đôi mức trung bình 10 năm.

Các vụ cháy rừng ở Los Angeles hồi tháng 1 được bảo hiểm nhiều nhất với tổng số tiền ước tính lên tới 40 tỷ USD.

Swiss Re cho rằng thiệt hại do cháy rừng đã tăng mạnh trong thập kỷ qua do nhiệt độ tăng cao và hạn hán xảy ra thường xuyên hơn.

Trước năm 2015, những thiệt hại được bảo hiểm liên quan đến cháy rừng chỉ chiếm 1% trong tổng số yêu cầu bồi thường do thảm họa thiên nhiên nhưng hiện nay chiếm tới 7%.

Trong khi đó, trận động đất mạnh hồi tháng 3 ở Myanmar - một trong những thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong nửa đầu năm, cũng có số tiền bảo hiểm lớn. Động đất đã tạo ra nhiều dư chấn, cảm nhận được ở cả các nước láng giềng như Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc. Chỉ riêng ở Thái Lan, mức thiệt hại được bảo hiểm là 1,5 tỷ USD.

Liên quan đến mưa bão nghiêm trọng, tổng mức thiệt hại được bảo hiểm là 31 tỷ USD.

Dự kiến, con số này trong 6 tháng cuối năm có thể sẽ tăng mạnh do mùa bão Bắc Đại Tây Dương và tổng mức bảo hiểm do mưa bão trong cả năm sẽ vượt quá dự báo trước đó của Swiss Re là khoảng 150 tỷ USD.

Nhà kinh tế trưởng Jerome Haegeli tại Swiss Re cho rằng, để tăng cường khả năng phục hồi và an toàn cho cộng đồng, các nước cần tích cực giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh thiệt hại do thảm họa thiên nhiên, những thảm họa do con người gây ra - bao gồm cả tai nạn lao động - gây tổng thiệt hại khoảng 8 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, trong đó có 7 tỷ USD đã được bảo hiểm./.

Theo TTXVN