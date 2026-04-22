Thị trường thiết bị “hạ nhiệt” vào mùa

Những ngày qua, Thanh Hóa đã bắt đầu có những đợt nắng nóng gay gắt. Do vậy, nhu cầu mua sắm các thiết bị “hạ nhiệt”, như điều hòa, quạt hơi nước, máy phun sương, tủ lạnh... của người dân tăng cao, kéo theo thị trường điện máy sôi động.

Người dân mua hàng tại Siêu thị điện máy MediaMart Lê Lợi, phường Hạc Thành.

Để hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài đến sinh hoạt, nhiều gia đình đã chủ động tìm mua, lắp đặt thêm các thiết bị “hạ nhiệt” ngay từ đầu mùa. Không chỉ dừng ở nhu cầu trước mắt, người dân còn cân nhắc về công năng sử dụng, mức giá cũng như các chương trình ưu đãi nhằm lựa chọn sản phẩm phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. Anh Đoàn Văn Phúc, thôn Tào Sơn, phường Ngọc Sơn, cho biết: “Ngay từ đầu hè, tôi đã tìm hiểu để mua sớm một số thiết bị điện lạnh mà gia đình cần như máy điều hòa, quạt phun sương, quạt tích điện. Bởi nếu đợi đến lúc cao điểm mùa nóng, nhu cầu tăng đột biến, thị trường có thể xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, giá cả tăng cao, đội ngũ giao nhận, lắp đặt quá tải nên phải chờ đợi lâu”.

Khảo sát tại một số siêu thị, cửa hàng điện máy trên địa bàn tỉnh, các thiết bị làm mát năm nay không có sự thay đổi nhiều về kiểu dáng, mẫu mã mà chủ yếu tăng thêm các tính năng như: Tiết kiệm điện, lọc không khí, khử mùi, diệt khuẩn, tạo ion, có điều khiển từ xa và hẹn giờ... Giá bán các loại mặt hàng này vẫn giữ ổn định, không chênh lệch nhiều so với năm trước. Điều hòa không khí, quạt các loại là những mặt hàng đang có sức tiêu thụ mạnh nhất hiện nay. Điều hòa không khí có giá bán từ 6 đến 20 triệu đồng/chiếc, tùy thương hiệu và công suất làm mát. Các loại quạt điện thông thường có giá bán từ 300 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/chiếc; quạt hơi nước có giá từ 2 đến 10 triệu đồng/chiếc, tủ lạnh từ 5 triệu đồng trở lên; máy lọc nước từ khoảng 5,3 triệu đồng tùy thương hiệu và công suất... Phần lớn các sản phẩm máy lạnh, thiết bị làm mát ở các siêu thị, cửa hàng, trung tâm điện máy thường có xuất xứ từ Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia...

Tại Siêu thị điện máy MediaMart An Hưng, số 23 Quan Sơn, phường Đông Quang, từ cuối tháng 3 đến nay, lượng khách tại hệ thống đã tăng khoảng 40% so với tháng trước, trong đó doanh thu nhóm thiết bị làm mát chiếm tới 70%. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, siêu thị cũng đã chủ động nhập hàng từ đầu năm, với sản lượng tăng khoảng 40% so với năm trước dựa trên dự báo thời tiết và kinh nghiệm kinh doanh. Mặc dù thị trường năm nay đang phải chịu tác động từ chi phí đầu vào khi chi phí vận chuyển tăng cao, tuy nhiên, siêu thị vẫn duy trì mức giá cạnh tranh. Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, giảm giá trực tiếp các sản phẩm từ 5% đến 10% theo từng sản phẩm cụ thể, miễn phí lắp đặt, vận chuyển,... nhằm giữ chân khách hàng và tăng sức mua. Ngoài lượng khách đến chọn mua trực tiếp, siêu thị cũng bán và cung cấp rất nhiều sản phẩm thông qua hình thức mua trực tuyến.

Ngoài siêu thị điện máy, tại các cửa hàng đồ điện ở các tuyến phố như Lê Hoàn, Nguyễn Trãi, Tống Duy Tân (phường Hạc Thành) cũng bày bán và giới thiệu nhiều loại sản phẩm điện máy, điện lạnh. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, nhiều cửa hàng đã chủ động nhập các sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Toshiba, LG, Panasonic, Sharp... và đẩy mạnh kinh doanh trực tuyến, sẵn sàng cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi, bảo hành miễn phí cho khách hàng.

Qua khảo sát thị trường điện lạnh cho thấy, để kích cầu tiêu dùng, đa phần các cửa hàng, siêu thị đều áp dụng những chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn cho các sản phẩm máy lạnh, quạt điều hòa, quạt điện, quạt tích điện như giảm giá trực tiếp sản phẩm từ 5 đến 30%; miễn phí lắp đặt, vật tư, tặng kèm sản phẩm hoặc phiếu giảm giá... Đặc biệt, năm nay, các cửa hàng, siêu thị ưu tiên nhập bán và giới thiệu các sản phẩm có tính năng tiết kiệm điện, kết hợp công nghệ làm mát, siêu khử mùi, lọc sạch bụi mịn, diệt virus, nấm mốc, không gây ồn.

Theo nhận định của các siêu thị, cửa hàng kinh doanh điện máy, năm nay thời tiết dự đoán có biến động thất thường, nắng nóng cực đoan. Vì vậy, những tháng tới nhu cầu mua sắm các sản phẩm “hạ nhiệt” như quạt mát, điều hòa sẽ còn tăng nhiều hơn nữa. Để bảo đảm tốt nhu cầu sử dụng, người tiêu dùng cũng nên tới các siêu thị điện máy, cửa hàng phân phối sản phẩm chính hãng để mua hàng, tránh mua phải hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ và được hưởng chế độ bảo hành tốt nhất.

Bài và ảnh: Minh Hà