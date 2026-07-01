Thi tốt nghiệp THPT 2026: Thanh Hóa lọt top 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học sinh Thanh Hóa vui mừng hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Hoàng Đông

Kết quả thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy, tỉnh Thanh Hóa lọt top 10 địa phương có số lượng điểm 10 nhiều nhất cả nước ở nhiều môn.

Thanh Hóa xếp thứ 9 cả nước về số điểm 10 môn Toán.

Trong đó đối với môn Toán, Thanh Hóa xếp thứ 9 với 188 điểm 10; môn Vật lý xếp thứ 3 với 17 điểm 10; môn Hóa học xếp thứ 4 với 31 điểm 10; môn Tiếng Anh xếp thứ 6 với 8 điểm 10; môn Sinh học xếp thứ 7 với 5 điểm 10; môn Lịch sử xếp thứ 7 với 130 điểm 10; môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật xếp thứ 2 với 1 điểm 10.

Thanh Hóa xếp thứ 4 cả nước về số điểm 10 môn Hóa học.

Thanh Hóa cũng lọt top 5 địa phương có điểm trung bình thi môn Ngữ văn cao nhất cả nước với 7.003 điểm; top 6 địa phương có điểm trung bình thi môn Tin học cao nhất cả nước với 6.471 điểm.

Được biết, cả nước có hơn 7.880 bài thi tốt nghiệp THPT đạt điểm tuyệt đối, giảm gần một nửa so với năm 2025, trong đó Địa lý, Vật lý giảm đột biến, Toán tăng mạnh.

Linh Hương