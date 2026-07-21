Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chiều 21/7, Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Trần Văn Dũng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Anh Tuấn.

Tại buổi lễ, đại diện Thi hành án dân sự tỉnh đã công bố quyết định của Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) việc bổ nhiệm đồng chí Trần Anh Tuấn giữ chức Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 15/6/2026.

Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khuyên tặng hoa chúc mừng tân Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Trần Anh Tuấn.

Đồng chí Trần Anh Tuấn (SN 1972), quê quán xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi được bổ nhiệm, là Chấp hành viên Trung cấp, Trưởng phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4.

Cũng tại buổi lễ, Thi hành án dân sự tỉnh đã công bố các quyết định của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Theo đó, đồng chí Lý Văn Lực, Chấp hành viên Trung cấp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 15/4/2026.

Đồng chí Lê Thị Mai Hương, Thẩm tra viên, Quyền Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ từ ngày 10/5/2026.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cá nhân được điều động, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Đồng chí Trịnh Ngọc Lực, Chấp hành viên Trung cấp, Chánh Văn phòng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự từ ngày 10/5/2026.

Đồng chí Trần Văn Thắng, Chấp hành viên Trung cấp, Phó Trưởng phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4 từ ngày 15/6/2026.

Đồng chí Lưu Văn Tuyền, Chấp hành viên Sơ cấp Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1.

Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa Trần Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Trao quyết định và chúc mừng các cá nhân được bổ nhiệm, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa Trần Văn Dũng nhấn mạnh, việc bổ nhiệm đồng chí Trần Anh Tuấn là sự ghi nhận, tin tưởng của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý thi hành án dân sự và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với quá trình công tác, rèn luyện, cống hiến của cá nhân đồng chí.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Trần Anh Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành; tham mưu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thi hành án, nhất là đối với các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài.

Đối với các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu đổi mới phương pháp quản lý điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Thi hành án dân sự tỉnh.

Tân Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Trần Anh Tuấn khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể cơ quan đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hệ thống thi hành án dân sự tỉnh ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh.

Đỗ Đức