Thêm điểm tựa để người dân vùng khó phát triển sinh kế

Với việc chủ động đưa tín dụng chính sách về cơ sở, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bá Thước (NHCSXH Bá Thước) đang góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi đến gần hơn với người dân. Người dân có thêm điều kiện mua con giống, cây giống, đầu tư chuồng trại, chăm sóc rừng, mua sắm vật tư phục vụ sản xuất hoặc phát triển những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình. Trong đó, chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn đã trở thành nguồn lực thiết thực đối với nhiều hộ dân. Từ nguồn vốn ưu đãi, các gia đình có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi, phát triển trồng rừng, đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Qua đó, không chỉ tạo thêm thu nhập mà còn giúp người dân chủ động hơn trong việc xây dựng sinh kế lâu dài, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Cán bộ, nhân viên NHCSXH Bá Thước giải ngân vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Là một trong những hộ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, ông Cao Bằng Dứng, ở thôn Liên Thành, xã Thiết Ống, đã sử dụng nguồn vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi và trồng rừng. Trước đây do thiếu vốn nên việc chăn nuôi của gia đình ông chủ yếu ở quy mô nhỏ, việc đầu tư chuồng trại, con giống và nguồn thức ăn còn hạn chế. Khi được NHCSXH Bá Thước tạo điều kiện cho vay vốn, gia đình có thêm nguồn lực để từng bước thay đổi cách làm. Từ nguồn vốn vay, ông đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, mua thêm trâu, trồng cỏ voi và trồng rừng. Việc chủ động nguồn thức ăn, cải thiện chuồng trại giúp gia đình giảm bớt một phần chi phí, đồng thời thuận lợi hơn trong chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Câu chuyện của gia đình ông Dứng cũng là cách mà nguồn vốn tín dụng chính sách đang từng bước đi vào đời sống ở các xã vùng cao, vùng khó khăn. Không phải những khoản đầu tư lớn, nhưng với mỗi gia đình, nguồn vốn phù hợp có thể giúp biến những dự định sản xuất thành hiện thực, tạo thêm cơ hội để người dân tự mình gây dựng sinh kế.

Bà Trương Thị Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiết Ống, cho biết: Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hội viên có điều kiện đầu tư con giống, vật tư, máy móc phục vụ sản xuất. Quan trọng hơn, qua quá trình sử dụng vốn, người dân từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình. Điều đáng mừng là nhiều hộ sau khi được vay vốn đã chủ động tính toán, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện của gia đình và địa phương. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, một số hộ từng bước mở rộng quy mô, tìm cách nâng cao hiệu quả và ổn định thu nhập. Nguồn vốn vì thế không chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo thêm động lực để người dân vươn lên”.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, NHCSXH Bá Thước xác định việc triển khai tín dụng chính sách phải gắn với cơ sở, sát với nhu cầu và điều kiện thực tế của người dân. Cùng với giải ngân vốn, công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, phối hợp kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng. Tính đến đầu tháng 9/2026 đơn vị đang thực hiện 17 chương trình tín dụng chính sách, với 10.880 hộ vay vốn, dư nợ bình quân đạt 78,4 triệu đồng/hộ. Để nguồn vốn đến đúng nơi, đúng đối tượng, NHCSXH Bá Thước tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã, các tổ chức chính trị - xã hội và mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn. Thông qua hệ thống này, nhu cầu vay vốn của người dân được nắm bắt kịp thời hơn, việc tuyên truyền chính sách cũng thuận lợi hơn, nhất là đối với những hộ ở địa bàn xa trung tâm.

Thời gian tới, NHCSXH Bá Thước tiếp tục mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách tín dụng mới; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ tiết kiệm và vay vốn để kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn để hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận tiện. Việc quản lý, sử dụng vốn cũng tiếp tục được quan tâm, nhằm bảo đảm nguồn vốn đến tay người dân thực sự phát huy hiệu quả.

Bài và ảnh: Khánh Phương