Thêm 1 điểm tiếp nhận, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) liên hệ xử lý vi phạm hành chính, từ ngày 06/10/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức thêm một điểm tiếp nhận, phân loại và xử lý hồ sơ vi phạm TTATGT tại địa chỉ thôn 6, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (trụ sở Công an huyện Hà Trung trước đây).

Điểm tiếp nhận và xử lý vi phạm TTATGT tại thôn 6, xã Hà Trung.

Theo đó, kể từ ngày 06/10/2025, người dân cư trú trên địa bàn 32 xã: Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Yên Ninh, Định Tân, Định Hoà, Thiệu Hoá, Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng, Nga Sơn, Nga Thắng, Hồ Vương, Tân Tiến, Nga An, Ba Đình và 2 phường: Bỉm Sơn, Quang Trung vi phạm TTATGT đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính hoặc ra thông báo vi phạm hành chính (thông báo xử phạt nguội) chưa giải quyết xong vụ việc có thể đến điểm tiếp nhận và xử lý vi phạm TTATGT tại thôn 6, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (trụ sở Công an huyện Hà Trung trước đây) để được tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết vụ việc vi phạm hành chính theo quy định.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã bố trí, phân công cán bộ tiếp nhận, phân loại, xử lý hồ sơ vi phạm TTATGT tại 2 điểm: Bộ phận một cửa, số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá và Đội Cảnh sát Giao thông số 3, tại Km570+450 đường Hồ Chí Minh, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá.

Việc Công an tỉnh tiếp tục mở thêm một điểm tiếp nhận, phân loại và xử lý hồ sơ vi phạm TTATGT tại thôn 6, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đã tạo điều kiện thuận lợi để người vi phạm TTATGT ở 34 xã, phường trên tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại khi đến liên hệ xử lý vi phạm hành chính.

Quốc Hương