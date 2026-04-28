Thể loại phim Việt nào kinh phí thấp nhưng đạt hiệu quả phòng vé cao?

Bùng nổ phòng vé Việt trong nhiều năm gần đây là phim kinh dị nội địa, lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian. Từ năm 2024-2025, thể loại này bùng nổ về số lượng, đồng thời ghi nhận nhiều đạo diễn mới gia nhập thị trường.

Đoàn phim “Phí Phông” giao lưu khán giả sau suất chiếu. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Với kinh phí trung bình khoảng dưới 20 tỷ đồng, thấp hơn mức 20-30 tỷ đồng của nhiều phim chính kịch khác, hay 50-60 tỷ đồng của các thể loại cần dàn cảnh cầu kỳ (điển hình là phim hành động), phim kinh dị đang là thể loại “được lòng” giới đầu tư.

“Phim kinh dị dễ bán tại Việt Nam,” đạo diễn Đỗ Quốc Trung của “Phí Phông,” phim Việt đầu tiên vượt 100 tỷ trong chưa đầy 7 ngày, chia sẻ.

Anh cho biết phim kinh dị nói chung thường có kinh phí thấp bởi không cần diễn viên quá nổi tiếng. Phần hóa trang có thể cầu kỳ nhưng không đáng kể so với một phim hành động với những cảnh như cháy nổ ô tô, đại cảnh.

Ngoài ra phim kinh dị thường có ít diễn viên, diễn ra trong một nhà ma, bệnh viện bỏ hoang, một khu vườn... đặc điểm chung là ít ánh sáng, nhờ thế kinh phí thiết kế mỹ thuật, dàn cảnh cũng sẽ được giảm xuống. Nếu làm theo phong cách handycam - một phong cách đặc trưng của phim kinh dị - thì sẽ giảm thêm kinh phí thiết bị quay mà vẫn đạt hiệu quả hù dọa cao.

“Nhờ thế trên thế giới đã có nhiều hãng đã nổi lên, nhiều đạo diễn bước chân vào nghề nhờ phim kinh dị,” Quốc Trung chia sẻ. "Hiện nay ở Việt Nam, phim kinh dị hay được đầu tư làm vì có khán giả."

Một minh chứng khác là trong kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua có tới 5 phim Việt cùng ra rạp, nhưng liên tục tranh đấu “top 2” đều là các phim kinh dị “Heo năm móng” và "Phí Phông."

Công chiếu từ 24/4, “Heo năm móng” đã thu gần 47 tỷ đồng, cao vượt trội so với những phim cùng ra mắt như “Đại tiệc trăng máu 8,” “Anh hùng” hay “Trùm sò” đều đang đạt dưới 20 tỷ đồng, tính đến 28/4. Con số này cũng chứng tỏ các nhà rạp đang cho “Heo năm móng” số suất chiếu vượt trội.

Ngay cả với những phim kinh dị có kinh phí trên trung bình như “Ma da” (2024, có Việt Hương đóng chính) được đầu tư khoảng 35 tỷ đồng cũng được ghi nhận có lãi: Phim mang về tổng cộng 127 tỷ đồng doanh thu vào thời điểm rời rạp.

“Khán giả yêu thích những câu chuyện hù dọa nhưng ẩn sâu dưới đó là câu chuyện về đạo lý, về nghiệp báo đối với những kẻ mang tâm địa xấu, răn dạy người ta sống tử tế với nhau,” đạo diễn, nhà sản xuất Võ Thanh Hòa từng chia sẻ khi nói về vũ trụ phim linh dị của mình.

Hiện nay lối khai thác phim quỷ dị dân gian, truyền miệng, đậm đà yếu tố văn hóa bản địa vẫn là thể loại được yêu thích trên thế giới. Theo thống kê, hiện phim Việt đang đều đặn có phim kinh dị bán ra các thị trường Mỹ, Canada, khu vực Nam Mỹ hay châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Ấn Độ.../.

Theo TTXVN