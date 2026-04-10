Thể Công Viettel - Đông Á Thanh Hóa: Màn tái ngộ giàu cảm xúc

(Baothanhhoa.vn) - Cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và Đông Á Thanh Hóa ở vòng 18 V.League 2025/2026 không chỉ là câu chuyện điểm số, mà còn mang đậm dấu ấn “duyên nợ” trên băng ghế huấn luyện – nơi Velizar Popov tái ngộ đội bóng cũ và người cựu trợ lý một thời.

Velizar Popov và CLB Thanh Hóa có dấu ấn sâu đậm với nhau.

Với HLV Popov, Thanh Hóa không đơn thuần chỉ là một cái tên. Đó là nơi ông từng để lại dấu ấn sâu đậm về lối chơi kỷ luật, thực dụng và tinh thần chiến đấu. Chính vì vậy, mỗi lần chạm trán đội bóng xứ Thanh luôn mang ý nghĩa đặc biệt, như là dịp để “đối thoại” với quá khứ.

Nhưng ở phía bên kia, HLV Mai Xuân Hợp không phải là người xa lạ với triết lý ấy. Từng làm việc trong môi trường mà Popov xây dựng, nhà cầm quân này hiểu rõ cách vận hành chiến thuật, cũng như những “miếng đánh” quen thuộc của đối thủ. Điều đó khiến cuộc đấu trí trở nên cân não hơn, khi cả hai gần như đã “nằm lòng” nhau từ trong phòng thay đồ đến trên sa bàn chiến thuật.

Sau nhiều năm gắn bó trên băng ghế huấn luyện, Mai Xuân Hợp có lẽ là người hiểu rõ nhất triết lý của Velizar Popov.

Trong bối cảnh Thể Công Viettel đang cần chiến thắng để tiếp tục bám đuổi CLB Công An Hà Nội, áp lực dành cho Popov là không nhỏ.

Trận hòa trước Sông Lam Nghệ An ở vòng trước không chỉ khiến Viettel hụt hơi, mà còn đặt ra dấu hỏi về sự ổn định. Một chiến thắng trước Thanh Hóa lúc này không chỉ có ý nghĩa điểm số, mà còn là lời khẳng định rằng ông vẫn đủ khả năng đưa đội bóng áo lính tiến về phía trước.

Trong khi đó, Thanh Hóa bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái hơn sau chiến thắng 4-0 trước CLB Công An TP.HCM. Đó là cú hích tinh thần quan trọng, giúp thầy trò HLV Mai Xuân Hợp có thêm niềm tin trong chuyến hành quân đến Hàng Đẫy. Khi không bị đặt nặng áp lực, đội bóng xứ Thanh lại càng nguy hiểm – đặc biệt trong những trận đấu mà họ có thể chơi với tinh thần “cửa dưới”.

Viettel (áo đỏ) là đội bóng được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình.

Tuy nhiên, CLB Thanh Hóa mới là những người có tâm thế thoải mái hơn khi bước vào trận đấu.

Sự khác biệt về lực lượng vẫn nghiêng về Viettel, nhưng trong một trận đấu mà yếu tố con người và sự hiểu biết lẫn nhau được đẩy lên cao, mọi toan tính chiến thuật đều có thể bị hóa giải. Khi đó, thứ quyết định có thể lại là bản lĩnh và khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Trận đấu tại Hàng Đẫy vì thế không chỉ là cuộc đua điểm số, mà còn là màn tái ngộ giàu cảm xúc. Với Popov, đó có thể là cơ hội để chứng minh ông đã bước tiếp sau cuộc chia tay với Thanh Hóa. Nhưng với Mai Xuân Hợp và các học trò, đây cũng là dịp để khẳng định rằng đội bóng xứ Thanh đã có con đường của riêng mình – không còn là cái bóng của quá khứ.

Hoàng Sơn

