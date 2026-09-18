Thắp sáng mùa trăng nơi biên cương Mường Lát

Những ngày này, giữa núi rừng Mường Lát, không khí chuẩn bị cho chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 diễn ra khẩn trương. Từ sân khấu, ánh sáng, âm thanh đến đường làng, ngõ bản, từng phần việc đều được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương chung tay hoàn tất. Phía sau những công việc tưởng như bình dị ấy là mong muốn rất đỗi giản dị: mang đến cho trẻ em nơi biên cương một đêm Trung thu ấm áp.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tại các xã Hiền Kiệt, Tam Chung, Quang Chiểu.

Để ánh trăng nơi biên cương thêm trọn vẹn

Không khí chuẩn bị cho đêm hội hiện hữu ở nhiều nơi. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Biên phòng phối hợp với chính quyền và Nhân dân chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, hoàn thiện khu vực tổ chức, trang trí cờ, pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu. Từng phần việc được phân công cụ thể, kiểm tra, rà soát để chương trình diễn ra đúng kế hoạch.

Ở phía sau sân khấu, những người lính biên phòng cũng đang tất bật chuẩn bị cho đêm hội. Phương án bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc... được chuẩn bị kỹ lưỡng. Với một chương trình có đông thiếu nhi và Nhân dân tham dự, sự an toàn của mỗi em nhỏ luôn được đặt lên hàng đầu.

Điểm nhấn của chương trình là đêm hội diễn ra tối 20/9 tại trung tâm xã Mường Lát, dự kiến thu hút gần 1.500 người tham dự. Một sân khấu rực rỡ, những tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian, câu đố, hoạt cảnh, múa lân... đang được các lực lượng phối hợp tập luyện, hoàn thiện.

“Biên cương - Đêm hội trăng rằm” không chỉ dừng lại ở một đêm vui dành cho thiếu nhi. Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động hướng về biên giới như: “Tiết học biên cương” tại cột mốc 281; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; thăm và tặng quà các lực lượng, nhà trường, địa phương trên địa bàn; chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các xã Hiền Kiệt, Tam Chung, Quang Chiểu.

Qua những hoạt động ấy, trẻ em vùng biên không chỉ nhận được những món quà ý nghĩa mà còn được bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, hiểu hơn về chủ quyền lãnh thổ và hình ảnh những người lính ngày đêm gìn giữ từng tấc đất nơi phên dậu.

Đêm hội đang đến gần...

Sân Trung tâm Văn hóa xã Mường Lát sẽ sáng lên trong đêm hội. Những công việc cuối cùng đang được khẩn trương hoàn tất. Các lực lượng tiếp tục rà soát từng phương án, từng vị trí, từng phần việc, để mọi hoạt động diễn ra trang trọng, an toàn.

“Tiết học biên cương” tại cột mốc 281 là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức tại xã Mường Lát đang bước vào giai đoạn hoàn tất. Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chương trình diễn ra vui tươi, thiết thực, an toàn, mang đến cho thiếu nhi vùng cao một mùa Trung thu trọn vẹn”.

Giữa đại ngàn Mường Lát, một đêm Trung thu sẽ không chỉ được thắp sáng bằng đèn, bằng sân khấu hay những tiết mục nghệ thuật. Đêm hội ấy được thắp lên từ tình yêu thương, trách nhiệm và sự sẻ chia dành cho trẻ em nơi biên cương.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 diễn ra lúc 20 giờ 10 phút chủ nhật, ngày 20/9/2026, truyền hình trực tiếp trên sóng TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa. Từ Mường Lát, những hình ảnh rộn ràng của đêm Trung thu nơi biên cương sẽ được kết nối, lan tỏa rộng khắp. Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố biên giới phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình địa phương tiếp sóng chương trình, đưa không khí đêm hội đến với đông đảo cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và thiếu nhi trên các địa bàn biên giới.

Hoàng Lan