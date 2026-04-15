Thảo luận Đề án xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2026-2030

Chiều 15/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị thảo luận về nội dung Đề án “Xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030”.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh đã từng bước được quan tâm đầu tư, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của Nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều công trình thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở đã được xây dựng, nâng cấp, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phong phú, đa dạng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập như: chưa đồng bộ, thiếu quỹ đất, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả hoạt động ở một số nơi còn hạn chế. Đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô dân số và phạm vi phục vụ tăng lên, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải rà soát, điều chỉnh và đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp với tình hình mới.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao chủ trì xây dựng Đề án “Xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026–2030”, nhằm đánh giá toàn diện thực trạng, xác định rõ nhu cầu, quy mô, lộ trình và giải pháp đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

Theo Dự thảo Đề án sẽ xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã theo mô hình đa chức năng, dùng chung (ngoài các công năng chính theo quy định, hội trường được tích hợp các chức năng khác như: Trung tâm công nghệ thông tin có thể kết nối đường truyền tổ chức các hoạt động của phòng họp trực tuyến, phòng họp không giấy tờ; nhà trưng bày truyền thống; thư viện số, trung tâm tập luyện, biểu diễn nghệ thuật, thể thao cộng đồng, phòng sinh hoạt thiếu nhi...), nhằm khai thác hiệu quả công trình, tiết kiệm chi phí đầu tư và đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người dân.

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, phố sẽ nâng cấp, mở rộng không gian trên cơ sở vị trí cũ; tập trung đầu tư hạng mục khu thể thao đơn giản/ khu tập luyện thể thao cho người già và trẻ em/ tích hợp hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi (dụng cụ vui chơi giải trí); hoàn thiện trang thiết bị bên trong các nhà văn hóa. Các nhà văn hóa dôi dư hạ tầng đang tốt, giữ nguyên cải tạo phòng đọc sách báo cho người già, thanh thiếu nhi, hình thành không gian thư viện.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung trọng tâm đó là: Đánh giá về hiện trạng các thiết chế văn hóa, thể thao tại địa phương, đơn vị (cấp tỉnh, cấp xã, thôn); cho ý kiến về dự kiến định hướng trong Đề án (việc quản lý, vận hành khai thác; mô hình Trung tâm văn hóa - thể thao xã đa chức năng, dùng chung; nhà văn hóa - khu thể thao thôn, phố); rà soát, cho ý kiến về thực trạng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở dự kiến danh mục đầu tư xây dựng giai đoạn 2026-2030.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện Đề án trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nguyễn Đạt