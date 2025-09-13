Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án hạ tầng khu công nghiệp

Chiều 13/9, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp (KKTNS & CKCN), lãnh đạo các địa phương liên quan; các chủ đầu tư hạ tầng KCN.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện chủ đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN, lãnh đạo xã, phường liên quan đã báo cáo cụ thể về tình hình giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ triển khai thi công 6 dự án KCN trọng điểm, gồm: KCN WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa; KCN WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa; KCN Thăng Long Thanh Hóa - giai đoạn 1; KCN Lam Sơn - Sao Vàng; KCN số 3 Khu Kinh tế Nghi Sơn và KCN Đồng Vàng.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Thiệu Quang báo cáo tiến độ GPMB dự án KCN WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa.

Theo đó, công tác GPMB của 6 dự án này đang gặp một số khó khăn chung, như: Vướng mắc về pháp lý khi Luật Đất đai năm 2024 có một số cơ chế, chính sách thay đổi, gây lúng túng cho các địa phương trong triển khai áp dụng; một số vấn đề chưa có hướng dẫn giải quyết rõ ràng.

Một số dự án chưa thể thực hiện GPMB do chưa được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tại một số dự án còn tồn tại nhiều khu mồ mả do chưa bố trí được vị trí để di dời. Một số dự án thiếu nguồn vốn để chi trả bồi thường hoặc nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ngoài ra, do bộ máy chính quyền địa phương các xã, phường mới đi vào hoạt động, thiếu nhân lực chuyên môn nên việc thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng.

Đại diện Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh Hóa - chủ đầu tư KCN WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa; KCN WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa báo cáo tiến độ triển khai dự án.

Theo đó, KCN WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa đã hoàn thành GPMB hơn 175/178 ha; nhà đầu tư được cho thuê đất giai đoạn 1 với 66,22 ha, đã có giấy phép xây dựng và đang triển khai thi công san lấp, dự kiến khởi công trong tháng 9/2025. Đây là dự án có tiến độ tốt, hồ sơ thủ tục cơ bản hoàn tất và không phát sinh vướng mắc lớn. Đối với KCN WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa, sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa. Tuy nhiên, do kế hoạch sử dụng đất năm 2025 chưa cập nhật, nên công tác bồi thường, GPMB bị gián đoạn.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Đồng Tiến báo cáo tình hình GPMB Dự án KCN Thăng Long Thanh Hóa - giai đoạn 1.

Với KCN Thăng Long Thanh Hóa - giai đoạn 1, hiện nhà đầu tư đã hoàn tất nhiều thủ tục thiết yếu, gồm đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, thỏa thuận kỹ thuật; đã rà phá bom mìn và hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công. Điểm nghẽn hiện nay là thủ tục liên quan Dự án đường dây 110kV cấp điện cho KCN chưa được chấp thuận do phải điều chỉnh một số quy hoạch có liên quan. Ban Quản lý KKTNS&CKCN kiến nghị Sở Tài chính hướng dẫn để sớm trình chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến điện, tạo cơ sở triển khai GPMB và thi công.

Đại diện chủ đầu tư KCN Thăng Long Thanh Hóa - giai đoạn 1 đề xuất tháo gỡ tiến độ triển khai dự án.

Tại KCN Lam Sơn Sao Vàng, quy mô hơn 530 ha, nhà đầu tư đã được cho thuê đất đợt 1 khoảng 72 ha, có giấy phép xây dựng san nền, giao thông và đang thi công; tổng diện tích đã GPMB đạt 136,6/534 ha. Dù vậy, tiến độ chung còn chậm. Ban Quản lý KKTNS & CKCN đề nghị địa phương và các sở, ngành thống nhất cơ chế xử lý đối với phần đất nông nghiệp cùng thửa đất ở, đẩy nhanh GPMB phần còn lại của giai đoạn 1 và một số diện tích xen kẹp ở giai đoạn 2; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, thi công đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đối với nhà máy xử lý nước thải, trạm điện, cây xanh... Với Dự án KCN số 3 - KKTNS, dự án có quy mô 247 ha, lũy kế giá trị thực hiện đạt hơn 302 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 1.664 tỷ đồng. Tiến độ GPMB tại một số khu chức năng vẫn chậm, còn tồn tại khiếu nại, vướng đất ở, đất nông nghiệp, đất quốc phòng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kết luận hội nghị.

Lắng nghe ý kiến đề xuất của chủ đầu tư, các xã, phường liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh và yêu cầu Ban Quản lý KKTNS & CKCN, các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục rà soát, xác định phần việc, trách nhiệm để khẩn trương tập trung giải quyết ngay các điểm nghẽn về thủ tục đất đai, GPMB, hạ tầng cấp điện, nước... với quan điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các dự án vào thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Đồng chí cũng chỉ rõ và yêu cầu cụ thể đối với từng nhóm dự án. Với các dự án: KCN WHA Smart Technology 1; KCN WHA Smart Technology 2; KCN Thăng Long Thanh Hóa - giai đoạn 1, đồng chí yêu cầu các địa phương liên quan vào cuộc tích cực, trách nhiệm trong công tác GPMB, cho thuê đất. Đồng chí chỉ đạo, các địa phương phải hoàn tất thủ tục cho thuê đất, ký giao đất phần đã GPMB trong vòng 15 ngày; đồng thời rà soát, phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thủ tục cập nhật phần diện tích mở rộng để di dời mồ mả, bổ sung tích hợp vào quy hoạch xã, kế hoạch sử dụng đất tới đây.

Với KCN Thăng Long Thanh Hóa - giai đoạn 1, đồng chí giao các sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn về tuyến điện 110kV, đồng bộ hóa các thủ tục quy hoạch. Riêng KCN Lam Sơn - Sao Vàng, đồng chí giao xã Sao Vàng làm việc với cơ quan chuyên môn để giải quyết dứt điểm các vướng mắc GPMB thuộc thẩm quyền; nhà đầu tư tập trung nguồn lực, thi công liên tục, không để “khoảng trống” tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh tinh thần: Đồng hành - kỷ luật - hiệu quả, rõ người, rõ tiến độ để tháo gỡ nhanh nhất các khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đồng chí lưu ý chính quyền các địa phương phải chủ động phần việc đã được phân cấp, phân quyền; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong triển khai dự án, báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ỳ, khiếu nại không có cơ sở làm chậm trễ tiến độ các dự án.

Với các dự án còn tồn tại nhiều vướng mắc, đồng chí giao Ban Quản lý KKTNS & CKCN tiếp tục nắm bắt, phối hợp với các ngành đề xuất hướng giải quyết cụ thể đối với từng dự án và báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ.

Minh Hằng