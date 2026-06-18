Thanh niên Hạc Thành lan tỏa hình ảnh đẹp vì cộng đồng

Những ngày cuối tháng 5/2026, mặc dù thời tiết khá nắng nóng nhưng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phường Hạc Thành vẫn tích cực hỗ trợ người dân phố Lai Thành tháo dỡ công trình, di chuyển đồ đạc để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn viên, thanh niên phường Hạc Thành tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026.

Thực hiện dự án này, phường Hạc Thành có 197 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 99 hộ dân. Để bàn giao mặt bằng trước ngày 30/5 theo kế hoạch, ĐVTN phường Hạc Thành đã tham gia cùng các đoàn công tác của phường tuyên truyền, vận động các hộ dân nghiêm túc chấp hành. Đồng thời, thành lập Đội thanh niên xung kích hỗ trợ, giúp đỡ người dân vận chuyển đồ đạc đến nơi ở mới. “Khối lượng công việc nhiều, trời nắng nóng, dù khá vất vả nhưng mỗi ĐVTN đều rất nhiệt tình. Mỗi người một việc, từng cánh cửa, từng bộ bàn ghế, từng đồ dùng của các gia đình được chuyển đi, tất cả thể hiện sự san sẻ và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của ĐVTN chúng tôi”, anh Lê Quốc Long, Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Lai Thành chia sẻ.

Từ đầu tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh diễn ra 2 kỳ thi quan trọng là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đồng hành cùng chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Đoàn phường Hạc Thành đã thành lập 11 đội hình với hơn 300 ĐVTN trong phường và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia. Những chai nước mát, những hộp sữa nhỏ hay những chiếc quạt tay được các tình nguyện viên trao cho thí sinh ngay tại cổng trường. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là sự động viên, cổ vũ tinh thần để các thí sinh có thêm động lực hoàn thành tốt bài thi.

Bí thư Đoàn phường Hạc Thành Trần Huyền Trang cho biết: “Không chỉ hỗ trợ tại các điểm thi, chương trình “Tiếp sức mùa thi” của tuổi trẻ Hạc Thành còn hướng đến việc chăm lo, đồng hành với những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình chinh phục tri thức, đoàn phường đã phối hợp trao quà, động viên các em học sinh tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa; phối hợp với hệ thống “Mẹ và bé Jim Tồ” cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà cho các em học sinh khó khăn với tổng giá trị gần 50 triệu đồng. Những phần quà ý nghĩa cùng sự động viên, sẻ chia kịp thời của tổ chức đoàn đã tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống”.

Để từng bước thay đổi cách tiếp cận chính sách, những ngày vừa qua, ĐVTN phường Hạc Thành đã có mặt thường xuyên tại các nhà văn hóa phố để hỗ trợ người dân thực hiện việc nhận chi trả các chế độ an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng. Tại các điểm chi trả, hình ảnh ĐVTN tận tình hướng dẫn người dân mở tài khoản, kích hoạt và sử dụng các ứng dụng ngân hàng số, hỗ trợ cập nhật thông tin... đã trở nên quen thuộc. Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác chi trả chính sách, bảo đảm công khai, minh bạch, việc làm này còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư.

Đi tiên phong trong công tác chuyển đổi số, ĐVTN phường Hạc Thành đã đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác làm sạch dữ liệu đất đai, rà soát, đối chiếu thông tin, cập nhật dữ liệu, đảm bảo tính chính xác, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đặc biệt, từ ngày 21/4/2026 bắt đầu khởi động vận hành 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, đoàn phường đã thành lập các tổ hỗ trợ cán bộ, đảng viên thực hiện, bảo đảm việc triển khai được thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Mỗi việc làm tình nguyện là một trải nghiệm thực tế để ĐVTN được chia sẻ và cống hiến. Nhiều chương trình như “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện” đã làm xanh, làm sạch nhiều tuyến đường, nhiều góc phố. Nhiều công trình, phần việc đậm chất thanh niên ra đời đã tạo dấu ấn và sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, thu hút đông đảo thanh niên chung tay góp sức thực hiện công tác an sinh xã hội. ĐVTN phường Hạc Thành cũng đi đầu trong việc tham gia các cuộc thi do Trung ương, tỉnh và địa phương phát động. Nổi bật như cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm; cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống quê hương, đất nước; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tuyên truyền bầu cử và nhiều sân chơi học thuật khác... Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần học tập, nghiên cứu và trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.

“Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ phường Hạc Thành đã và đang khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sức trẻ và tinh thần cống hiến lan tỏa mạnh mẽ là nền tảng quan trọng để thanh niên Hạc Thành tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì một đô thị giàu đẹp và văn minh”, Bí thư Đoàn phường Hạc Thành Trần Huyền Trang chia sẻ.

Bài và ảnh: Tố Phương